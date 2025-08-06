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TRT Akademi
TRT Haber 06.08.2025 16:29

Dijital içerik editörlüğü eğitimi başlıyor

Dijital çağ, medya sektöründe kaliteli ve doğru içerik üretiminin önemini artırdı. TRT Akademi, medya profesyonelleri ve dijital dünyaya adım atmak isteyenler için Dijital Medyada İçerik Editörlüğü yüz yüze eğitimini sunuyor. 27 – 28 Ağustos 2025 tarihlerinde gerçekleşecek Dijital Medyada İçerik Editörlüğü eğitimine Ogün Öcek rehberlik edecek.

Dijital içerik editörlüğü eğitimi başlıyor

Günümüzde içeriklerin çoğu artık dijital ortamda tüketiliyor.

Bu nedenle doğru ve etkili içerik üretimi, dijital medyanın temel taşlarından biri haline geldi.

Bu ihtiyaca cevap verecek şekilde hazırlanan içerik editörlüğü eğitimi, TRT Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilecek.

İyi bir içerik editörü olarak haberleri okuyucunun beklentisine göre şekillendirmenin püf noktalarını öğrenmek isteyenler bu eğitimde yerini alabilir.

Dijital dünyanın kapıları TRT Akademi’de aralanıyor

İçerik editörlüğü eğitimi, bu mesleğin dünya standartlarında nasıl yapıldığını ve iyi bir içerik editörü olmanın inceliklerini öğretecek şekilde hazırlandı.

10 saat sürecek olan eğitim, 6 temel konu üzerinde yoğunlaşıyor.

Öncelikle dijital medyada içerik editörlüğü kavramı ele alınacak.

Daha sonra doğru bilgiye ulaşmada önemli rolü olan dijital medyada haber kaynakları detaylandırılacak.

Eğitimin bir diğer konusu da dijital medyada anlatım tarzları.

Haberleri hangi tekniklere göre yazacaklarını öğrenen katılımcılar başlık, spot ve haber girişinin nasıl olması gerektiğini de kavrayabilecekler.

Eğitimin uygulamalı olan bölümü ise bilgi metni üzerinden düzenleme yaparak öğrendiklerini deneyimleme imkânı sunuyor.

Eğitime katılanlar, bir içeriği okuyucuya en ideal şekilde ulaştırmanın tüm detaylarını öğrenecekler.
Sınavlarda başarılı olanlar TRT onaylı sertifikaları ile kariyer yolculuklarında bir adım daha atacaklar.

TRT Akademi’de yüz yüze eğitim fırsatları

TRT Akademi’nin düzenli aralıklarla gerçekleştirdiği sertifika programları, katılımcılar için etkileşimli eğitim fırsatı sunuyor.

TRT gibi köklü bir kurumun çatısı altında gerçekleştirilen eğitimler sonunda katılımcılar, TRT onaylı sertifikanın da sahibi oluyorlar.

TRT Akademi, sürekli güncellenen eğitimleri ile her ay farklı bir dünyaya kapı açıyor.

TRT Akademi’nin video, yüz yüze ve sanal sınıf eğitimlerinden haberdar olmak veya podcast serilerini dinlemek isteyenler, sosyal medya hesaplarını takip edebilir ya da trtkademi.com.tr adresini ziyaret edebilir.

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