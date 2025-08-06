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TRT Akademi
TRT Haber 06.08.2025 16:29

Muhabirlik uygulamaları eğitimi ile haberciliğe yolculuk

TRT Akademi’nin hibrit olarak tasarladığı Muhabirlik Uygulamaları eğitimi 18 Ağustos 2025 tarihinde başlıyor. Sahada gerçek habercilik yapmak isteyenlere yol gösterici olan muhabirlik eğitimi, TRT’nin Ankara lokasyonunda gerçekleştirilecek.

Muhabirlik uygulamaları eğitimi ile haberciliğe yolculuk

Eğitim programında Nilgün Balkaç, Rasim Kılıç ve Semih Kılıç eğitici olarak yer alıyor.

12 bölüm video ve 35 saat yüz yüze eğitimden oluşan program sayesinde video eğitimlerde edinilen bilgileri sahada deneyimleme imkânı mevcut.

Yüz yüze eğitime geçmeden önce, ücretsiz tanımlanan video eğitimlerin tamamlanması ve sınavlarda başarılı olunması gerekiyor.

TRT Akademi’de hibrit eğitim fırsatı

18-27 Ağustos tarihleri arasındaki bu özel eğitim programı sayesinde medya dünyasını daha yakından tanımak mümkün.

TRT Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilecek eğitim öncesinde katılımcılara 12 saatlik video eğitimler ücretsiz olarak tanımlanıyor. Daha sonra katılımcıları teorik bir sınav bekliyor. Bu sınavı başarıyla tamamlayanlar yüz yüze eğitimlere katılmaya hak kazanıyor. Böylece sahada uygulama yapmadan önce teorik olarak alt yapı güçlendiriliyor.

Nilgün Balkaç, Rasim Kılıç ve Semih Kılıç’ın deneyimlerini ve sahada öne çıkmayı sağlayan bilgileri paylaştığı muhabirlik eğitimi, medya dünyasının püf noktalarını öğretme odaklı hazırlandı.

TRT farkı ile muhabirlik eğitimi

Muhabirlik Uygulamaları eğitiminin 35 saat süren yüz yüze bölümü, haberin nasıl yazıldığı ile başlıyor.
Daha sonra röportaj teknikleri konusu detaylandırılıyor.

Bir muhabirin haberde görünür olduğu anons kullanımı da eğitimin önemli konuları arasında.

Eğitimin en heyecanlı konusu ise canlı bağlantı. Canlı bağlantı sırasında nelere dikkat edilmesi gerektiği profesyonellerin anlatımı ile ele alınacak. Eğitim sonunda gerçekleştirilecek sınavlarda başarılı olan katılımcılar, aldıkları eğitimi belgelendirerek TRT onaylı sertifikanın sahibi olacaklar.

TRT Akademi’de ağustos eğitimleri sürüyor

TRT Akademi, yüz yüze ve hibrit eğitim seçenekleri ile ağustos ayında da eğitim serüvenine devam ediyor.

Etkili ve Güzel Konuşma “Temel Diksiyon”, Diksiyon & Spikerlik ve Sunuculuk, Muhabirlik Uygulamaları, Dijital Medyada İçerik Editörlüğü ve Stüdyo Kameramanlığı eğitimleri platformda yerini aldı.

Sınırlı sayıda kontenjanı olan eğitimlere kayıt oluşturmak isteyenler trtakademi.com.tr adresini ziyaret edebilir.

Eğitim sonunda başarılı olan katılımcılar, TRT onaylı sertifikalarını da alarak yetkinliklerini belgeleyebilirler.
 

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