Açık 38.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
TRT Akademi
TRT Haber 29.07.2025 14:27

Sesin gücünü TRT Akademi ile keşfedin

TRT Akademi, medya ve iletişim dünyasının profesyonellerine, öğrencilere ve sektöre adım atmaya hazırlanan genç yeteneklere özel Aktüel Çekimlerde Ses Kayıt Teknikleri eğitimini hazırladı. Online eğitim videoları sahadaki gerçekleri ve teknikleri bire bir aktarıyor.

Eğitim serisi, TRT çatısı altında sayısız işe imza atan Mesut Yuvarlak’ın bilgi ve deneyimi ile hazırlandı.

Pratik, teknik ve mesleki anlamda değerli bir kaynak olan eğitim videolarında, saha tecrübesine dayalı uygulamalı bilgiler katılımcılarla paylaşılıyor.

Mobil uyumlu olan eğitim videoları 8 bölümden oluşuyor.

Eğitim sonunda gerçekleştirilen teorik sınavı tamamlayanlar TRT onaylı başarı belgesinin de sahibi oluyor.

Aktüel çekimlerin görünmeyen kahramanları TRT Akademi’de yetişiyor

Aktüel Çekimlerde Ses Kayıt Teknikleri eğitimi; mikrofon çeşitlerinden boom mikrofon operatörlüğüne, dijital kayıtçılardan Audacity gibi temel ses yazılımlarının kullanımına kadar pek çok alanda donanım kazandırmayı amaçlıyor.

Video eğitim serisi, aktüel çekimlerde ses konusuna dair değerli bilgileri içinde barındırıyor.

Gerçek çekimlerde karşılaşılabilecek sesle ilgili teknik problemleri anında analiz edip çözme süreci paylaşılıyor.

Bu yetkinlik, özellikle canlı yayınlar ya da hızlı müdahale gerektiren çekimlerde büyük fark yaratır.

Eğitim videolarını izleyenler, yapımcı ve yönetmen beklentileri doğrultusunda ses tasarımı yapabilir, çekimlerde karşılaşılabilecek teknik sorunlara pratik çözümler geliştirebilirler.

TRT Akademi ile ses kaydında ustalaşın

Ekip içi iletişim ve iş birliği kültürü çekimlerde oldukça önemlidir.

Doğru iletişim, yoğun tempoda iş akışını hızlandırır ve hata payını azaltır.

Boom operatörü, görüntü yönetmeni, yönetmen ve yapım ekibiyle uyumlu ve verimli iletişim kurmanın önemi eğitim videolarının konuları arasında.

Audacity gibi yaygın kullanılan yazılımlar üzerinden dijital ses düzenlemelerinin temellerini de eğitimde öğrenmek mümkün.

TRT tarafından üretilen yapımlardan yola çıkılarak hazırlanan iş örnekleri üzerinden farklı ses kayıt teknikleri de eğitim videolarında yerini aldı.

Mekân, coğrafi koşullar, meteorolojik şartlar, prodüksiyon türü ve içeriği gibi değişkenlere uygun ses tasarımlarının nasıl yapılacağı, bu iş örnekleri üzerinden anlatılıyor.

TRT Akademi’de bilgi ve deneyim paylaşımı sürüyor

Profesyonel isimlerin rehberliğinde hazırlanan eğitimler ile sektörün ritmini yakalamak çok kolay.

12 kategoride yüz yüze, video ve sanal sınıf olarak tasarlanan eğitimler diksiyondan belgesele, naklen yayınlardan spikerliğe kadar geniş bir yelpazede eğitim imkânı sunuyor.

TRT Akademi ile eğitim yolculuğuna çıkmak isteyenler trtakademi.com.tr adresini ziyaret edebilir.

ETİKETLER
TRT Akademi
Sıradaki Haber
Ekranda fark yaratmak için ilham verici eğitim
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:52
Ulaştırma ve Altyapı dergisinin ikinci sayısı "Ulaştırma Sistemlerinde Sürdürülebilirlik" çıktı
14:37
Yerel Kalkınma Hamlesi'nde yatırım öncelikleri açıklandı
14:34
Sıcaklıklar 23 ilde 40 dereceyi aştı
14:16
Rekorlarının kırıldığı yaz aylarında sıcak çarpmalarına karşı dikkat
14:38
Otomobilin motor bölümüne giren kedi 3 şehir gezdi
13:33
EKAP'ın yeni versiyonu tanıtıldı
Karabük'te orman işçilerinin alevlerle mücadelesi sürüyor
Karabük'te orman işçilerinin alevlerle mücadelesi sürüyor
FOTO FOKUS
Otomobilin motor bölümüne giren kedi 3 şehir gezdi
Otomobilin motor bölümüne giren kedi 3 şehir gezdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ