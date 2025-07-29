Sesin gücünü TRT Akademi ile keşfedin

Eğitim serisi, TRT çatısı altında sayısız işe imza atan Mesut Yuvarlak’ın bilgi ve deneyimi ile hazırlandı.

Pratik, teknik ve mesleki anlamda değerli bir kaynak olan eğitim videolarında, saha tecrübesine dayalı uygulamalı bilgiler katılımcılarla paylaşılıyor.

Mobil uyumlu olan eğitim videoları 8 bölümden oluşuyor.

Eğitim sonunda gerçekleştirilen teorik sınavı tamamlayanlar TRT onaylı başarı belgesinin de sahibi oluyor.

Aktüel çekimlerin görünmeyen kahramanları TRT Akademi’de yetişiyor

Aktüel Çekimlerde Ses Kayıt Teknikleri eğitimi; mikrofon çeşitlerinden boom mikrofon operatörlüğüne, dijital kayıtçılardan Audacity gibi temel ses yazılımlarının kullanımına kadar pek çok alanda donanım kazandırmayı amaçlıyor.

Video eğitim serisi, aktüel çekimlerde ses konusuna dair değerli bilgileri içinde barındırıyor.

Gerçek çekimlerde karşılaşılabilecek sesle ilgili teknik problemleri anında analiz edip çözme süreci paylaşılıyor.

Bu yetkinlik, özellikle canlı yayınlar ya da hızlı müdahale gerektiren çekimlerde büyük fark yaratır.

Eğitim videolarını izleyenler, yapımcı ve yönetmen beklentileri doğrultusunda ses tasarımı yapabilir, çekimlerde karşılaşılabilecek teknik sorunlara pratik çözümler geliştirebilirler.

TRT Akademi ile ses kaydında ustalaşın

Ekip içi iletişim ve iş birliği kültürü çekimlerde oldukça önemlidir.

Doğru iletişim, yoğun tempoda iş akışını hızlandırır ve hata payını azaltır.

Boom operatörü, görüntü yönetmeni, yönetmen ve yapım ekibiyle uyumlu ve verimli iletişim kurmanın önemi eğitim videolarının konuları arasında.

Audacity gibi yaygın kullanılan yazılımlar üzerinden dijital ses düzenlemelerinin temellerini de eğitimde öğrenmek mümkün.

TRT tarafından üretilen yapımlardan yola çıkılarak hazırlanan iş örnekleri üzerinden farklı ses kayıt teknikleri de eğitim videolarında yerini aldı.

Mekân, coğrafi koşullar, meteorolojik şartlar, prodüksiyon türü ve içeriği gibi değişkenlere uygun ses tasarımlarının nasıl yapılacağı, bu iş örnekleri üzerinden anlatılıyor.

TRT Akademi’de bilgi ve deneyim paylaşımı sürüyor

Profesyonel isimlerin rehberliğinde hazırlanan eğitimler ile sektörün ritmini yakalamak çok kolay.

12 kategoride yüz yüze, video ve sanal sınıf olarak tasarlanan eğitimler diksiyondan belgesele, naklen yayınlardan spikerliğe kadar geniş bir yelpazede eğitim imkânı sunuyor.

TRT Akademi ile eğitim yolculuğuna çıkmak isteyenler trtakademi.com.tr adresini ziyaret edebilir.