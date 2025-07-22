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TRT Akademi
TRT Haber 22.07.2025 14:23

Haberleri içerik editörlüğü eğitimi ile güçlendirin

Bilgi akışının hız kazandığı dijital dünyada haberin gücü sadece içeriğin varlığında değil onun en doğru ve etkili şekilde sunulmasında yatıyor. TRT Akademi, alanında uzman Ogün Öcek’in deneyimleri ve rehberliğiyle Dijital Habercilikte İçerik Editörlüğü serisini paylaştı.

Haberleri içerik editörlüğü eğitimi ile güçlendirin

Günümüzde haber kaynağından doğru bilgi almak, o bilgiyi okuyucunun ilgisini çekecek hale dönüştürmek oldukça önemli.

Bu eğitim sadece içeriğin nasıl düzenlendiğine odaklanmıyor, farklı haber kaynaklarına ve anlatım tarzlarına da değiniyor.

2 bölümden oluşan eğitimde önemli bilgileri kısa sürede öğrenmek mümkün.

TRT çatısı altında İçerik Editörlüğü Eğitimi

Medya sektöründe rekabet gün geçtikçe artıyor. Rekabette öne geçmenin anahtarı ise artık doğru bilgiye kısa sürece ulaşmaktan geçiyor.

Haberin özgünlüğü, güvenilir olması, hedef kitleye hitap etmesi profesyonelliğin göstergesi haline geldi.

Dijital Habercilikte İçerik Editörlüğü eğitimi sadece teknik bilgi değil dijital medya ile ilgilenenlere farklı bir bakış açısı kazandırıyor.

Dijital habercilikte sağlam yer edinmek ve iz bırakmak isteyenler için tasarlanan eğitim 2 bölümden oluşuyor. İki temel başlıkta şekillenen eğitimin ilk bölümünde içeriklerin nasıl düzenlendiği cevaplandırılıyor. İkinci bölümde ise haber kaynaklarının seçimi ve farklı anlatım tarzları üzerine yoğunlaşılıyor.

Mobil cihazlarla kolaylıkla izlenebilen eğitim videolarının ardından katılımcılar TRT onaylı başarı belgesinin sahibi oluyor.

İçerik editörlüğü eğitimi, bu alanda kariyer yapmak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat.
TRT’nin yıllara dayanan deneyimlerinden faydalanmak isteyenler online eğitim videolarını izleyebilirler.

Dijital Medya Eğitimleri medyadaki gelişmelerin nabzını tutuyor

TRT Akademi’nin “dijital medya” kategorisinde yer alan eğitimler hem sektördeki profesyoneller hem de medya alanına yeni adım atanlar için değerli bir kaynak durumunda.

Kullanıcı alışkanlıklarının sürekli değiştiği dijital medya dünyasında bu eğitimler daha da önem kazanıyor.

Performans analizi, içerik editörlüğü, arama motoru optimizasyonu gibi alanlarda tasarlanan yüz yüze, video ve sanal sınıf eğitimleri ile katılımcılar daha donanımlı hale geliyor.

TRT onaylı başarı belgesi veya sertifikanın da verildiği eğitimler hakkında bilgi almak için trtakademi.com.tr adresini tıklayın.

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