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TRT Akademi
TRT Haber 08.07.2025 16:56

TRT Akademi'den ücretsiz resmi yazışma teknikleri eğitimi

TRT Akademi, eğitimde fırsat eşitliğini önceleyerek ücretsiz eğitimlerine bir yenisini daha ekledi. Resmi Yazı Türleri eğitimi, yazılı iletişimin kurallarını öğretmek için titizlikle hazırlandı. Online eğitim videoları sayesinde katılımcılar, kamu dilinin ciddiyetini ve kurallarını ustalıkla kullanmayı öğrenebilecek.

Kurallarına uygun, mesajı doğru ve net şekilde ileten yazışma, kariyer ve profesyonel yaşamın önemli bir parçası.

Resmî yazışmaya dair kuralları bilmek iletişim kopukluklarının, yanlış anlaşılmaların ve hukuki sorunların önüne geçer.

Bu durumdan hareketle TRT Akademi, Resmi Yazı Türleri online eğitim videolarını platformda paylaştı.

TRT’de görev yapan Uzman Türkolog Dilşat Kanat’ın önemli bilgileri kısa ve net biçimde paylaştığı eğitim videolarına trtkademi.com.tr adresinden ulaşılabilir.

Etkili ve doğru yazışmanın kuralları

Platformda ücretsiz olarak paylaşılan eğitim, medya ve iletişim sektörü başta olmak üzere kamu kurumları, özel sektör çalışanları ve öğrencileri hedef kitlesine alarak geniş bir yelpazeyi kapsayacak şekilde hazırlandı.

5 bölümden oluşan eğitimin başında, resmî yazı türlerinin temel taşlarından biri olan dilekçenin işlevi ve yazım kuralları ele alınıyor. Ardından sözleşme ve şartnamenin yapıları ve kullanım alanları üzerine önemli bilgiler paylaşılıyor. Üçüncü bölümde ise günlük hayatta karşılaşılan ancak sıkça hata yapılan tutanak, ilan ve duyuru gibi belgelerin incelikleri anlatılıyor. Dördüncü ve beşinci bölümde de resmi yazışmalarda uygulanacak usul ve esaslar detaylandırılıyor.

Katılımcılar, kamu kurumlarında geçerli olan yazışma protokollerini öğrenerek resmî yazışmalarda hatalardan nasıl kaçınacaklarını örneklerle pekiştiriyor.

Dilşat Kanat tarafından verilen eğitim, katılımcılara mesleki bir donanım kazandırmanın yanı sıra profesyonel yazılı iletişimde öne çıkmaları için sağlam bir temel sunuyor.

Mobil kullanım kolaylığı, eğitime yer ve zaman fark etmeden erişim imkânı sağlıyor.

Eğitim sonunda katılımcılar TRT onaylı başarı belgesi alabilecekler.

TRT Akademi’den ücretsiz eğitimler

TRT Akademi, kamu yararını gözeterek ücretsiz eğitimlere de yer vermeyi sürdürüyor.

“Sıkça Yapılan Yazım Yanlışları”, “Türkçenin Doğru Kullanımı” ve “Dijital Medya Okuryazarlığı” eğitimleri de platformda paylaşıldı.

TRT gibi köklü bir kurumun çatısı altında hazırlanan eğitimlere alanında uzman isimler rehberlik ediyor.

Geniş bir kitleye hitap eden bu eğitimler, katılımcıların kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlıyor.

Söz konusu eğitimlere ve daha fazlasına erişmek isteyenler trtkademi.com.tr sayfasını ziyaret edebilir.
 

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