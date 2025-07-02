Üç! İki! Bir! TRT ile naklen yayına hazırlanın

Mobil sistemler aracılığıyla herhangi bir ortamı stüdyo ortamı haline getiren naklen yayın araçları; haber yayını, spor karşılaşmaları, konser gibi birçok etkinliği izleyiciye ulaştırır.

TRT Başmühendisi Dr. Kerem Yıldız rehberliğinde alacağınız eğitimde naklen yayın ve dış ortam yayıncılığı, yayın ekipmanları ve naklen yayın personeli hakkında bilgi sahibi olacaksınız.

Eğitim sonunda başarılı olanlar TRT başarı sertifikası almaya hak kazanacak.

8 bölümden oluşan ve uzaktan erişim desteğiyle gerçekleşecek online eğitim ile naklen yayıncılık yolculuğuna çıkacaksınız.

Naklen yayıncılığın tarihçesinden başlayacak eğitim, naklen yayının geleceği hakkında sunulacak bilgiler ve tavsiyeler ile sonlanacak.

Naklen yayıncılık teknikleri

Katılımcılar alacakları eğitim ile naklen yayın hakkında bilgi sahibi olacak.

Naklen yayın ve canlı yayın arasındaki farkları öğrenecek, naklen yayın araç çeşitlerini tanıyacak.

Naklen yayıncılık ve yayın araçlarında görevli personelin nitelikleri ve görevleri hakkında bilgi sahibi olacak.

Eğitim boyunca naklen yayın servisi iş akışı hakkında bilgi sahibi olmalarının yanı sıra naklen ve canlı yayında çalışan meslekleri de öğrenecek.

Yapılacak uygulamalar sayesinde yayın ortamında yaşanabilecek olumlu ve olumsuz durumları da deneyimleme şansı bulacak.

Bunların yanı sıra yayın mühendisliği nedir, nerelerde görev alır gibi konulara da eğitim çerçevesinde ışık tutulacak.

TRT Akademi’nin tüm içeriklerinden yararlanın

TRT çatısı altında kurulan TRT Akademi’de yüz yüze ve uzaktan erişim imkânı ile uzman eğitimci kadrosu aracılığıyla sunulan eğitimleri tecrübe etmek isterseniz siz de www.trtakademi.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Yayın dünyasına adım atmak isteyenler, yayın arkasında veya ekran önünde birçok meslek dalına ilgi duyanlar; TRT’nin tecrübeli isimlerinin sizler için içinden verdiği eğitimleri alma fırsatını kaçırmayın.

Sahip olmak istediğiniz tüm bilgileri sizin için bir araya getiren kamu yayıncılığın ilk ve tek kurumu TRT’deki eğitim webinar, podcast ve yayınları platformlardan takip etmeyi unutmayın.