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Dünya
AA 14.11.2026 18:31

Kremlin: Putin, Şi ve Trump 19 Kasım’da üçlü zirve yapacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve ABD Başkanı Donald Trump'ın 19 Kasım'da üçlü görüşme yapacağını bildirdi.

Kremlin: Putin, Şi ve Trump 19 Kasım’da üçlü zirve yapacak

Peskov, Rus haber ajansı TASS'a konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Guangdong eyaletinin Şıncın kentinde düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Liderler Zirvesi'ne katılacağını belirten Peskov, "Putin, Şi ve Trump arasında 19 Kasım'da üçlü görüşmenin yapılması konusunda mutabık kalındı. Görüşme, APEC Zirvesi kapsamında Çin'in Şıncın kentinde gerçekleşecek." dedi.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Olivia Wales, bugün, ABD Başkanı Trump'ın gelecek hafta Filipinler ve Çin'e bir gezi düzenleyeceği, ziyaretin ikinci ayağında Çin Devlet Başkanı Şi ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile üçlü bir görüşme gerçekleştireceğini bildirmişti.

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