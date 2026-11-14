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Gündem
TRT Haber 14.11.2026 18:34

Şehit Binbaşı Kulaksız'ın faili Bitlis'te yakalandı

İçişleri Bakanlığı, 2015'te Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız’ın şehit edilmesi olayının firari şüphelisi İ.Y.'nin Bitlis’te yakalandığını açıkladı.

Şehit Binbaşı Kulaksız'ın faili Bitlis'te yakalandı

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ailesinin yanında Jandarma Binbaşı Kulaksız'ı şehit eden faillerden biri ile yardım ve yataklık eden iki kişinin, jandarma ve polisin ortak operasyonuyla yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı ile Muş İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Muş ve Bitlis Emniyet Müdürlükleriyle düzenlenen operasyonda, 27 Temmuz 2015'te Kulaksız'ın şehit edilmesi olayının firarilerinin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, firari şahıs İ.Y.'nin Bitlis'in Tatvan ilçesinde saklandığı adreste yakalandığı bildirildi.

Devam eden çalışmalarda, firari şüpheliye yardım ve yataklık ettiği tespit edilen 2 kişinin de aynı ilçede yakalandığı bilgisi verilen açıklamada, "Kahraman Jandarmamızı, İstihbarat Başkanlığımızı, TEM Daire Başkanlığımızı, Muş İl Jandarma Komutanlığımızı, Muş ve Bitlis İl Emniyet Müdürlüklerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

 

"Devletimiz unutmaz"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de sosyal medya hesabından "Devletimiz unutmaz" başlığıyla yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Yapılanın hesabı yarına kalır ama yapanın yanına kalmaz. Şehitlerimizin kanı yerde bırakılmaz, sorumlulardan er ya da geç hesap sorulur. Aradan 11 yıl geçse de devletimizin hafızası da iradesi de ilk günkü kadar güçlüdür. Aziz şehidimiz Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız'ı rahmet ve minnetle yad ediyor, operasyonda emeği geçen kahraman jandarmamıza ve emniyetimize yürekten teşekkür ediyorum. Şehitlerimizin hatırası milletimizin gönlünde, kıymetli aileleri devletimizin himayesindedir."

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