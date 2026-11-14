Çok Bulutlu 15ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Bilim Teknoloji
TRT Haber 14.11.2026 17:30

Türkiye'nin en büyük kuantum bilgisayarı 2027'de devreye alınacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda, ülkenin en büyük kuantum bilgisayarını TÜBİTAK bünyesinde kurmak üzere önemli bir projeye imza attıklarını açıkladı.

Türkiye'nin en büyük kuantum bilgisayarı 2027'de devreye alınacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kuantum teknolojilerinde geleceğin Türkiye'sini inşa ettiklerini vurguladı.

Milli Teknoloji Hamlesi'ne dikkati çeken Kacır, "Milli Teknoloji Hamlesi vizyonumuz doğrultusunda, ülkemizin en büyük kuantum bilgisayarını TÜBİTAK bünyesinde kurmak üzere önemli bir projeye imza attık. 2027 yılında devreye alacağımız 54 kübit kapasiteli IQM Radiance R3 kuantum sistemi ile kuantum bilişim teknolojilerinde dünyada önde gelen 15 ülke arasında yer almaya yönelik büyük bir adım atıyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.

Kacır, kuantum bilgisayarının yüzde 100 oranda tam kontrol edilebileceğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Kurum içi altyapı sayesinde donanım, veri ve çalıştırılan projelerde geliştirilen tüm fikri mülkiyet hakları tamamen kendi kontrolümüzde olacak. Yapay zekadan siber güvenliğe, ileri malzeme teknolojilerinden karmaşık optimizasyon problemlerine kritik alanlarda yerli kuantum algoritmaları ve yazılımları geliştireceğiz. Üniversitelerimize, araştırma merkezlerimize ve sanayimize dünya standartlarında hesaplama gücü sunarak nitelikli insan kaynağımızı ve teknolojik bağımsızlığımızı güçlendireceğiz. Ülkemize, bilim dünyamıza ve milli teknoloji ekosistemimize hayırlı olsun."

Türkiye'nin en büyük kuantum bilgisayarı 2027'de devreye alınacak

ETİKETLER
Araştırma Mehmet Fatih Kacır Tübitak
Sıradaki Haber
TÜRKSAT, altyapı bulunmayan bölgelere kesintisiz internet sağlayacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:02
Şehit Binbaşı Kulaksız'ın faili Bitlis'te yakalandı
18:31
İsveç'te yüzlerce kişi işgalci İsrail'in saldırılarını protesto etti
17:51
Yeni Parti'de Özgür Özel yeniden genel başkan seçildi
17:27
İtalya Verileri Koruma Kurumu, Meta'ya 805 milyon avro ceza kesti
17:20
Irak'ta Kerkük Valiliğine Türkmen siyasetçi Kahtan Vindavi seçildi
17:11
Görevi başında rahatsızlanarak şehit olan askerimiz Yozgat'ta toprağa verildi
Türkiye'nin ev sahipliğindeki COP31 Antalya'da devam ediyor
Türkiye'nin ev sahipliğindeki COP31 Antalya'da devam ediyor
FOTO FOKUS
ASELSAN yarım asrı aşan yolculuğunu özel bir filmle kutluyor
ASELSAN yarım asrı aşan yolculuğunu özel bir filmle kutluyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ