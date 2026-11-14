Çok Bulutlu 16ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 14.11.2026 17:09

Görevi başında rahatsızlanarak şehit olan askerimiz Yozgat'ta toprağa verildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gece görüntüsü izleme görevi esnasında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Mühimmat Er Kağan Öcal, memleketi Yozgat'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Görevi başında rahatsızlanarak şehit olan askerimiz Yozgat'ta toprağa verildi

Mühimmat Er Kağan Öcal'ın naaşı, KKTC'nin Girne kentindeki 28'inci Mühimmat Bölük Komutanlığı’nda düzenlenen törenin ardından helikopterle Yozgat’ın Sorgun ilçesine getirildi.

Şehit Öcal için öğle vakti Hürriyet Meydanı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törende şehidin annesi Yeter ve babası Hanifi Öcal ile yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Görevi başında rahatsızlanarak şehit olan askerimiz Yozgat'ta toprağa verildi

Şehidin naaşı, İl Müftüsü Nihat Kök'ün kıldırdığı cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınları ile Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Kaymakam Abdurrezzak Canpolat, Kırıkkale Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, İl Jandarma Komutanı Gürol Okyar, İl Emniyet Müdürü Tuncay Pekin, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

ETİKETLER
Yozgat Şehit KKTC
Sıradaki Haber
Ankara'da bazı yollar araç trafiğine kapatılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:27
İtalya Verileri Koruma Kurumu, Meta'ya 805 milyon avro ceza kesti
17:20
Irak'ta Kerkük Valiliğine Türkmen siyasetçi Kahtan Vindavi seçildi
17:08
Ankara'da bazı yollar araç trafiğine kapatılacak
17:00
Bahçeli: Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesi kararlılıkla sürecek
16:40
Katil İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 16 kişi hayatını kaybetti
16:36
Üniversite Hastaneleri Koordinasyon Komitesi kuruldu
Türkiye'nin ev sahipliğindeki COP31 Antalya'da devam ediyor
Türkiye'nin ev sahipliğindeki COP31 Antalya'da devam ediyor
FOTO FOKUS
ASELSAN yarım asrı aşan yolculuğunu özel bir filmle kutluyor
ASELSAN yarım asrı aşan yolculuğunu özel bir filmle kutluyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ