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Türkiye
AA 14.11.2026 16:27

Doğu Karadeniz ve Kuzey Ege için fırtına uyarısı

Doğu Karadeniz ve Kuzey Ege'nin kuzeyinde denizlerde rüzgarın yarın fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Doğu Karadeniz ve Kuzey Ege için fırtına uyarısı
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de yarın günün ilk saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden eseceği tahmin edilen fırtınanın, yarın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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Kuzey Ege'nin kuzeyinde ise rüzgarın bugün akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Fırtınanın yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Fırtına nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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