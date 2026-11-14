Üniversite Hastaneleri Koordinasyon Komitesi kuruldu

"Üniversite Hastaneleri Koordinasyon Komitesi Kurulması Hakkında Karar", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karara göre, devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarına bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezleri ile ağız ve diş sağlığı uygulama ve araştırma merkezlerini kapsayan düzenlemeyle, üniversite hastanelerinde hizmet niteliğinin artırılması, ilgili kurumlarla koordinasyonun sağlanması, eğitim, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi hedefleniyor.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı başkanlığında oluşturulan komitede, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumundan temsilciler yer alacak.

Komitede ayrıca yükseköğretim kurumlarında görevli rektörler arasından Yükseköğretim Kurulu tarafından seçilecek bir temsilci ile üniversite hastanelerinin başhekimleri arasından seçilecek bir temsilci görev yapacak.

Komite, ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarının ilk haftasında önceden belirlenen günde üye tam sayısının en az üçte iki çoğunluğu ile toplanacak ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar alacak.

Komite, başkanın çağrısıyla olağanüstü toplantılar da düzenleyebilecek.

Başhekimlerin performansı değerlendirilecek

Komite, üniversite hastanelerinin mali durumlarını, döner sermayelerinin gelir ve giderlerini izleyecek. Mali sürdürülebilirliğinde olumsuzluk görülen merkezler için zorunlu mali iyileştirme programları hazırlayarak ilgili rektöre bildirecek ve programların uygulanmasını denetleyecek.

Üniversitelerin tıp veya diş hekimliği fakültelerinde görevli tam zamanlı öğretim üyeleri arasından rektörün belirleyeceği üç adaydan biri, komite tarafından devlet ve vakıf üniversiteleri uygulama ve araştırma merkezlerinin müdürü (başhekim) olarak rektöre önerilecek.

Görevdeki başhekimlerin performansını da değerlendirecek komite, her yılın sonunda görev sürelerinin devamı hakkında rektöre öneride bulunacak.

Komite ayrıca üniversitelerin sağlık uygulama ve araştırma merkezleri ile ağız ve diş sağlığı uygulama ve araştırma merkezlerinde görev yapacak personel ve kadro standartları ile fiziki alan ve yapılara ilişkin yatırım planlama taleplerini değerlendirecek, gerekli planlamalar için YÖK Yürütme Kuruluna iletecek.

Sağlık hizmetlerinde yapay zeka ve dijital dönüşüm desteklenecek

Üniversite hastanelerinde sunulan sağlık ve eğitim hizmetlerinin etkinliğinin, verimliliğinin ve kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar da komitenin görevleri arasında yer alacak.

Bu kapsamda komite, sağlık bilimleri alanındaki öğrenci ve akademisyenlerin eğitim, uygulama ve araştırma faaliyetlerinin geliştirilmesi, sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması ve idari süreçlerin izlenebilirliğinin sağlanması, sağlık hizmetinin Sağlık Bakanlığının planlamalarına uygun, etkili, kolay ulaşılabilir şekilde yürütülmesini sağlayacak tespitler yapacak ve önerilerde bulunacak.

Üniversite hastanelerinde çalışan personelin hizmet sunumuna katkısının ve verimliliğinin izlenmesi ve değerlendirmesine ilişkin çalışmalar yapacak. Personel motivasyonu, vatandaş memnuniyeti ve hizmet kalitesinin artırılması ve hizmetlerdeki aksaklıkların giderilmesine yönelik çalışmalar yürütülecek.

Komite ayrıca sağlık alanında yapay zeka ve dijital dönüşüm uygulamalarının geliştirilmesini teşvik edecek önerilerde bulunacak.

Yıllık rapor Cumhurbaşkanlığına sunulacak

Görev alanına giren konularda uzmanların katılımıyla geçici çalışma grupları oluşturabilecek komite, faaliyetleri ve elde edilen sonuçlara ilişkin altı aylık izleme raporları hazırlayacak.

Aralık ve haziran aylarında ilgili kurumlara sunulacak raporların yanı sıra yıllık ilerleme raporları da takip eden yılın nisan ayı sonuna kadar Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine iletilecek.

Raporlarda, mali durumu olumsuz seyreden üniversite hastaneleri için hazırlanan zorunlu mali iyileştirme programlarının uygulanma durumuna da yer verilecek.

Komitenin sekretarya hizmetleri ve alınan kararların takibi YÖK tarafından yürütülecek.