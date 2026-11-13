Parçalı Bulutlu 17.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Eğitim
AA 13.11.2026 14:53

Okullarda ara tatil başladı

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 17 milyon öğrenci, 16-20 Kasım'da 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini yapacak.

Okullarda ara tatil başladı

Birinci dönem ara tatili 16 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım Cuma günü sona erecek.

Öğretmenlerin de 2026-2027 eğitim öğretim yılı kasım dönemi mesleki çalışmaları, 16-20 Kasım'da Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden gerçekleştirilecek.

16 Kasım Pazartesi günü saat 08.00'de başlayacak kasım dönemi mesleki çalışmaları, 22 Kasım Pazar günü saat 23.59'a kadar erişime açık olacak.

Öğrenciler, 23 Kasım'da dersbaşı yapacak

Ara tatilin ardından öğrenciler, 23 Kasım'da tekrar dersbaşı yapacak. Eğitim öğretim yılı birinci dönemi 22 Ocak 2027'de sona erecek. Yarıyıl tatili, 25 Ocak 2027 Pazartesi başlayacak ve 5 Şubat 2027 Cuma sona erecek.

İkinci dönem, 8 Şubat 2027 Pazartesi başlayacak ve 25 Haziran 2027 Cuma gününe kadar sürecek.

İkinci dönem ara tatili ise 8 Mart 2027 Pazartesi başlayıp 12 Mart 2027 Cuma sona erecek.

ETİKETLER
Milli Eğitim Bakanlığı Okul Tatil
Sıradaki Haber
MEB okullarda yenilikçi sınıfların sayısını artıracak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:56
Küresel çapta kesinti: Claude çöktü, binlerce kullanıcı erişim sağlayamadı
15:22
DSÖ: Gazze'de tahminen 950 bin yerinden edilmiş insan sel riski taşıyan bölgelerde yaşıyor
15:13
Süreç başladı: e-imzalar AB ile karşılıklı tanınacak
15:04
Pakistan'da çalıştığı çiftlikte kaplan saldırısına uğrayan genç hayatını kaybetti
15:08
Yeni Parti'de ilk kurultay hafta sonu yapılacak
14:45
Japonya'da kuş gribi salgını nedeniyle bir çiftlikteki yaklaşık 40 bin tavuk itlaf edilecek
Mavi Balina-2026 Davet Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü başladı
Mavi Balina-2026 Davet Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü başladı
FOTO FOKUS
COP31 Zirvesi dünyaya TRT ile ulaşıyor
COP31 Zirvesi dünyaya TRT ile ulaşıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ