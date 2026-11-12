MEB'den okullara iklim ve afet farkındalığı kılavuzu

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklamaya göre, Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığı tarafından, iklim değişikliğinin etkilerine karşı bilinçli, afetlere hazırlıklı ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına duyarlı bir nesil yetiştirmek amacıyla etkinlik kılavuzu hazırlandı.

"Okullarda İklim ve Afet Dirençliliği ile Biyolojik Çeşitliliğin Korunması Etkinlik Kılavuzu", okullarda uygulanabilecek eğitici ve farkındalık geliştirici etkinlikleri bir araya getiriyor. Öğrencilerin yaş ve gelişim düzeyleri dikkate alınarak tüm öğretim kademeleri için 6 farklı temada hazırlanan etkinliklerle, iklim değişikliğine bağlı afet oluşum risklerine ilişkin farkındalığın artırılması, afetlere karşı hazırlık bilincinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik sorumluluk duygusunun güçlendirilmesi ile dayanışma, işbirliği ve ortak hareket etme kültürünün desteklenmesi de kılavuzda yer alan uygulamaların hedefleri arasında yer alıyor.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin erdem-değer-eylem çerçevesi doğrultusunda öğrencilerin doğal mirasa duyarlılık, sorumluluk, yardımlaşma gibi değerleri günlük yaşamlarına yansıtmalarının desteklendiği etkinlikler aracılığıyla bu değerlerin bilgi ve farkındalık düzeyinden somut davranışlara dönüşmesi, öğrencilerin ekosistemi koruyan, afet risklerine karşı sorumluluk alan ve toplumsal dayanışmaya katkı sunan bireyler olarak yetişmeleri amaçlanıyor.

Eğitimi, ekosistemin korunması, iklim eylemi ve afetlere hazırlık çalışmalarıyla buluşturan etkinlikler ile öğrencilerin daha güvenli, sürdürülebilir ve dirençli bir geleceğin inşasında aktif rol almaları desteklenecek.

"Dirençli bir toplum, bilinçli nesillerle mümkün" anlayışıyla hazırlanan kılavuzda, deprem, orman yangını, sel, heyelan, çığ, biyolojik çeşitlilik temalarında etkinliklere yer verildi.

"Toprağın yolculuğu", "okulun yaşam ağı", "yağmur şiddetlenirse ne yapacağız", "bir kıvılcımdan önce" gibi başlıklarda okullarda düzenlenecek etkinliklere ailelerin katılımı da desteklenecek.