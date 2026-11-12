Okullarda birinci ara tatil yarın başlıyor

2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci ara tatili yarın başlıyor. Öğrenciler hafta sonlarıyla birlikte 9 günlük tatile çıkacak. Bu süreçte dinlenirken derslerden tamamen uzaklaşmamak önemli.

Birinci dönem ara tatili, 16 Kasım Pazartesi günü başlayacak, 20 Kasım Cuma günü sona erecek.

Ara tatilin ardından öğrenciler, 23 Kasım'da tekrar ders başı yapacak.

Bu senenin eğitim öğretim yılı birinci dönemi, 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili, 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Şubat 2027 Cuma günü sona erecek.

İkinci dönem, 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem ara tatili ise 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü son bulacak.

14 Eylül'de başlayan 2026-2027 eğitim öğretim dönemi, 25 Haziran 2027'de tamamlanacak.

"Süresiz ekran okula dönüşü zorlaştırabilir"

Bu yıl sınava girecek olan 8 ve 12'nci sınıf öğrencilerine ders tekrarlarını aksatmaması öneriliyor.

"Çocuk Gelişimiz Uzmanı Emine Ergün, "Ara tatilde elbette ki onlar da dinlenecekler, günlük planlarını yapıp günlük belli sayıda sorular çözerek küçük tekrarlarla devam edebilirler. Onun dışında onlara da çok yüklü bir program önermiyoruz" dedi.

Öğrencilerin tatil dönemlerinde ekran süresi uzayabiliyor. Ergün, bu durumun okula dönüşte sorun yaratacağını belirterek, geçirilen süreye dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor.

"Çok uç noktalarda gevşemeler tatil sonrasında toparlamayı zorlaştırabiliyor. Saatlerce ekran kullanımı çocukların dikkatine odaklanmasını, sosyal becerilerini, omuz ve göz sağlığını bozacak ve okul açıldıktan sonra çocuk bu tablet ve ekran kullanımını talep edecek ama aile izin veremeyeceği için evde kaoslar çıkacak."