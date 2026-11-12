ABD, güvenlik endişeleri nedeniyle Katar'daki 17 Yaş Altı Dünya Kupası'ndan çekildi

Federasyon mektupta, vatandaşlarını "silahlı çatışma riski nedeniyle" Katar'a seyahat etmeyi yeniden gözden geçirmeye teşvik eden ve kamu çalışanlarından bu ülkeye gitmek için özel izin almalarını isteyen ABD Dışişleri Bakanlığının seyahat uyarısına atıfta bulundu.

ABD Futbol Federasyonunun oyunculara gönderdiği mektupta, "Maalesef mevcut koşullar ışığında turnuvaya artık katılamıyoruz. Oyuncularımızın ve personelimizin sağlığı ve güvenliği her zaman en büyük önceliğimiz olacak. ABD Futboluna olan bağlılığınız ve bu koşullar nedeniyle yaşadığımız ortak hayal kırıklığı için en derin takdirlerimizi kabul edin" ifadeleri yer aldı.

Bir ABD Futbol Federasyonu sözcüsü, federasyonun bu karara nasıl vardığına ilişkin ayrıntılara girmeyeceğini söyledi. The Guardian gazetesinin edindiği bilgiye göre federasyonun kararı çarşamba günü FIFA'ya bildirildi.

FIFA'nın 17 Yaş Altı Dünya Kupası yönetmeliği, turnuvaya katılmaya hak kazanan ülkelerin organizasyonda yer almasını zorunlu kılıyor ve aksi takdirde para cezası öngörüyor.

Yönetmeliğe göre turnuvanın başlamasına 30 günden az bir süre kala çekilme kararı alınması 20 bin İsviçre frangı (yaklaşık 24 bin dolar) para cezasıyla sonuçlanıyor. Konuya ilişkin görüş almak üzere FIFA ile iletişime geçildi.

Orta Doğu'daki çatışmalar uluslararası spor organizasyonlarını etkiledi

Orta Doğu'da birden fazla devlet arasındaki bağlantılı çatışmaları içeren mevcut durum, halihazırda birçok uluslararası spor etkinliğinin ertelenmesine veya iptal edilmesine yol açtı. Ocak 2027'de Suudi Arabistan'da düzenlenmesi planlanan kıta futbol şampiyonası 2027 Asya Kupası, Suudi Arabistan ile Husiler arasındaki çatışmalar ve İran savaşı nedeniyle yaklaşık bir yıl ertelendi.

Daha yakın bir tarihte Katar, çatışmalar etrafındaki belirsizlik nedeniyle 2028 Ragbi Uluslar Şampiyonası finallerine ev sahipliği yapmaktan çekildi. Formula 1 sezonunun son yarışlarının ise 29 Kasım'da Katar'da ve ardından 6 Aralık'ta Abu Dabi'de olmak üzere Orta Doğu'da yapılması planlanıyor.

Husilerin ekim ayında Riyad'daki uluslararası havalimanına düzenlediği çok sayıda füze saldırısında 13 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı. Aynı ayın ilerleyen günlerinde, devam eden Husi saldırıları nedeniyle ABD'li diplomatlara Suudi Arabistan'dan ayrılmaları talimatı verildi.

Katar, bu yılın başlarında ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılarla başlayan çatışmayı sona erdirmeyi amaçlayan ABD-İran görüşmelerinde arabuluculuk rolü üstleniyor. Gerilimin ortasında ekim ayında Katar kıyıları açıklarında bir tankere saldırı düzenlenmişti.

Turnuva 19 Kasım'da Doha'da başlayacak

17 Yaş Altı Dünya Kupası'nın planlandığı gibi 19 Kasım'da Doha'da başlaması öngörülüyor. ABD, turnuvada Karadağ, Cezayir ve Şili ile birlikte J Grubu'nda yer alıyordu.

Organizasyonda mücadele etmesi beklenen ABD kadrosunda tanınmış yıldız isimler bulunmazken, kadro ABD Birinci Futbol Ligi (MLS) ve yurt dışında forma giyen gelecek vadeden çok sayıda genç oyuncudan oluşuyordu.