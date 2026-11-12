Dünya küresel sıcaklık eşiklerinin geri döndürülemez şekilde aşılmasına doğru ilerliyor

İklim Eylemi İzleme (CAT) kuruluşunun raporunda, mevcut politikalar altında gezegenin yüzyılın sonuna kadar sanayi öncesi dönemlere kıyasla ortalama 2,7 derece ısınacağı tespit edildi.

Bu oran, grubun geçen yıl yaptığı analizdeki 2,6 derecelik öngörüye göre hafif bir artışa işaret ediyor.

Bu ısınma seviyesi, ülkelerin on yıl önce üzerinde anlaştığı ancak yalnızca birkaç yıl içinde aşılması beklenen 1,5 derecelik eşiği yerle bir ediyor.

Bilim insanları, bu noktanın aşılması halinde halihazırda zarar verici olan fırtına, kuraklık, sıcak hava dalgası, sel ve diğer etkilerin dünyanın bazı bölgeleri için katlanılamaz hale geleceği ve kontrol altına alınamayacak bir iklim değişikliğini tetikleyebileceği uyarısında bulundu.

ABD hariç diğer ülkeler, sıcaklık hedefinin yaklaşan "aşımı" konusuna odaklanan Birleşmiş Milletler (BM) iklim görüşmeleri için Antalya'da bir araya geldi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres salı günü yaptığı açıklamada, bu gerçeğin hükümetleri iklim krizine neden olan fosil yakıtların kullanımını aşamalı olarak sonlandırmak için hızla harekete geçmeye zorlaması gerektiğini söyledi.

CAT raporunda, ülkelerin emisyonları kesmek için kararlı bir şekilde hareket etmesi durumunda gelecekteki sıcaklık projeksiyonlarının daha az ürkütücü hale geleceği belirtildi. Ancak ülkelerin verdiği tüm taahhütlerin, hedeflerin ve diğer uzun vadeli sözlerin yerine getirildiği en iyimser senaryoda bile dünya yüzyılın sonuna kadar 1,9 derece ısınacak.

Hükümetler önünde kritik yol ayrımı

Bununla birlikte söz konusu hedefler, bu sözleri veren ülkeler tarafından düzenli olarak ihlal edildi. Uzmanlar, bu durumun liderlerin kritik bir dönemeçle karşı karşıya olduğu anlamına geldiğini ifade ediyor.

CAT'nin ortak kuruluşu Climate Analytics'in Üst Yöneticisi Bill Hare, "Hükümetlerin önündeki kesin tercih; ya insanlığı aşılamaz ekonomik zararlara, aşırı sıcaklar ve iklim kaynaklı hastalıklardan kaynaklanan artan ölümlere ve uyum sağlayamayacakları felaketlere mahkum edecek fosil yakıt endüstrisini desteklemeye devam etmek ya da halihazırda mevcut olan ve her zamankinden daha ucuz hale gelen çözümlere yönelmek" dedi.

Hare, 1,5 derecelik ısınmanın aşılmasının "yenilgiciliğe kapı aralamak için bir bahane olamayacağını" ve sıcaklık artışındaki her küçük kademenin büyük önem taşıyacağını söyledi. CAT analizi, kendi projeksiyonlarını oluşturmak için önceki CAT verilerini kullanan BM'nin yakın zamanda yayımladığı analizle benzerlik gösteriyor.

Temiz enerji yatırımları

Dünya emisyonları bilimsel veriler ve ülkelerin kendi vaatleri doğrultusunda azaltmakta başarısız olsa da karbon kirliliğinin bu yıl hafif bir düşüş göstermesi bekleniyor ve CAT iyimserlik için bazı nedenler bulunduğuna dikkat çekti.

Temiz enerji yatırımları artık fosil yakıtlara yapılan yatırımların iki katına ulaştı, elektrikli otomobil kullanımı hızla artıyor ve Brezilya'daki Amazon ormanlarının tahribatı keskin bir şekilde azaldı.

CAT raporunun başyazarı Sarah Heck, "Hükümetler toplu olarak, ortaya çıkan aşım tuzağından kaçmamızı sağlayacak politikaları benimsemek için yeterince hızlı hareket etmiyor" dedi.

Heck, ABD, Kanada ve Yeni Zelanda gibi bazı ülkelerin iklim eylemlerini "şaşırtıcı bir seviyeye" kadar yavaşlattığını da sözlerine ekledi.