Fransa'dan Almanya'ya 'yanlışlıkla nükleer savaş çıkarma' uyarısı

Almanya, İngiltere ve Polonya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülke, Moskova'yı Avrupa'ya yönelik olası saldırılardan caydırmak amacıyla savunmalarını güçlendirme adımları attı.

Bu hazırlıklar kapsamında Berlin yönetiminin, menzili 500 kilometre ile 2 bin kilometrenin üzerinde değişen füzeler tedarik ettiği ve geliştirdiği bildiriliyor.

Ancak Financial Times gazetesinin haberine göre Fransız ve Alman yetkililer, bu füzelerin kullanımının Rusya'dan "nükleer bir karşılığı" tetikleyebileceği endişesiyle nasıl kullanılacaklarına dair görüşmeler gerçekleştirecek.

Belirsizlik, derin hassas vuruşların (DPS) tanımı etrafında yoğunlaşıyor.

Bir Rus hedefine konvansiyonel bir silahla düzenlenecek saldırı, verilen mesajın doğru yorumlanmaması halinde Rusya'dan çok daha büyük bir karşılık gelmesine yol açabilir. Bir Fransız yetkili, "Ruslar sinyali doğru alamazsa farkına bile varmadan nükleer eşiğe gelebilirsiniz" dedi.

Bu durum, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "ileri caydırıcılık" politikası nedeniyle Fransa üzerinde de zincirleme bir etki yaratacak. Söz konusu politika, Moskova'nın müttefiklerin düzenlediği saldırılardan Paris'i sorumlu tutabileceği anlamına geliyor. Görüşmeler hakkında bilgi sahibi bir yetkili, "Evinize birini davet ederseniz, evi ateşe verdiğinde sorumlusu siz olursunuz" ifadelerini kullandı.

Ortak doktrin ve 780 milyar euroluk savunma bütçesi

Görüşmelere aşina altı kişi Financial Times'a yaptığı açıklamada, Fransız yetkililerin bu risk ışığında iki ülkenin savunma programlarını nasıl daha uyumlu hale getirebileceği konusunda bir anlaşmaya varmayı umduğunu söyledi. 2030 yılına kadar olan beş yıllık dönemde 780 milyar euroluk geniş savunma bütçesi nedeniyle dikkatler Almanya üzerinde toplanıyor.

Bir kaynak, "Zamanla geliştirdiğimiz alışkanlıklar var, Almanlar ise buna sahip değil. Rusların hiçbir zaman yanlış bir sinyal almaması veya yanlış anlamaması için net ve kamuoyuna açık bir doktrine sahip olmak çok daha iyi olur" diye konuştu.

Üst düzey bir Alman yetkili ise Berlin'in, Avrupa başkentlerinin "ortak bir doktrine ve tırmanma basamakları konusunda ortak bir anlayışa" ihtiyaç duyduğu görüşüne katıldığını ve bu değerlendirmelere tamamen destek verdiğini belirtti.

İngiltere'den temkinli yaklaşım ve Trident görüşmeleri

Buna karşılık bir İngiliz yetkili, "Almanya'nın stratejik kültürünün çok hızlı bir şekilde geliştiği" göz önüne alındığında mevcut endişelerin abartılıyor olabileceğini ifade etti. Yetkili, "Geçmişteki kalıp yargılara saplanıp kalmak yerine bunu kesinlikle kucaklamamız gerektiğine inanıyoruz" dedi.

Bu gelişme, Almanya'nın Putin'e karşı olası bir savaşta Avrupa'nın nükleer caydırıcılığını güçlendirmek amacıyla İngiltere'nin Trident programını finanse etmek için görüşmeler yürüttüğüne dair bu yılın başlarında ortaya çıkan haberlerin ardından geldi.