Ev hapsindeki 74 yaşındaki hükümlü balkondan iple inerek kaçtı

Leonardo Bertulazzi, başkent Buenos Aires'te beşinci kattaki bir balkondan emniyet kemeri kullanarak iple aşağı indi.

Bertulazzi'nin kaçışı hemen fark edilmedi. Elektronik ayak bilekliğine müdahale eden hükümlü, cihazı zorlayarak açıp kaçtıktan sonra bile vücut ısısı ölçümlerini iletmeye devam etmesini sağladı.

Bertulazzi, İtalyan deniz mühendisi Pietro Costa'nın 1977 yılında kaçırılması olayından dolayı İtalya'da gıyabında mahkum edildikten sonra onlarca yıl firari olarak yaşamıştı.

İtalya'ya iade edilmeyi bekleyen Bertulazzi, Arjantin Güvenlik Bakanlığı tarafından takılan kişinin vücut ısısını ve hareketlerini kaydeden elektronik kelepçe aracılığıyla izleniyordu. Yetkililer, cihazın hareketsiz kaldığını fark ettiklerinde şüphelendiklerini söyledi. Buenos Aires'in merkezindeki beşinci katta bulunan daireye girdiklerinde Bertulazzi gitmişti ancak elektronik bileklik oradaydı.

Bomba uzmanları çağrıldı, ülke genelinde arama başlatıldı

Arjantin gazetesi Clarin'in haberine göre polis, Bertulazzi'nin Marksist gerilla grubu Kızıl Tugaylar geçmişi ve bomba yapma becerileri nedeniyle cihazın patlamaya ayarlanmış olabileceği ihtimaline karşı olay yerine bomba imha uzmanlarını çağırdı.

Ancak uzmanlar, Bertulazzi'nin cihaza müdahale ettiğini fakat bunu kelepçeyi çıkardığında alarmın çalmasını önlemek amacıyla yaptığını belirledi.

Firari hükümlüyü yakalamak için ülke genelinde geniş çaplı arama çalışması sürüyor. İtalyan medyası, yaptığı son itirazın reddedilmesinin ardından Bertulazzi'nin İtalya'ya iadesinin an meselesi olduğunu aktardı.

Kızıl Tugaylar geçmişi ve Aldo Moro cinayeti bağlantısı

Bertulazzi, 2002 yılında komşu ülke Şili'den sahte pasaport kullanarak Arjantin'e geçtikten sonra ilk kez tutuklanmıştı. Ancak 2004 yılında mülteci statüsü alan Bertulazzi, mevcut sağcı Devlet Başkanı Javier Milei'nin göreve geldiği 2024 yılında yeniden tutuklanana kadar Güney Amerika ülkesinde özgürce yaşadı.

Milei hükümeti o dönemde yaptığı açıklamada, "Bertulazzi, demokratik değerleri ve birçok kurbanın hayatını baltalayan suçlardan sorumlu" ifadelerini kullanmıştı.

Bertulazzi, 1970'li ve 1980'li yıllarda çok sayıda devlet yetkilisini kaçıran ve öldüren Kızıl Tugaylar örgütünün üyesiydi. Bertulazzi, Pietro Costa'yı sokakta kaçıran ve yüklü bir fidye almadan önce 81 gün boyunca alıkoyan Kızıl Tugaylar'ın Cenova hücresinde yer alıyordu.

Örgütün bu adam kaçırma eyleminden elde ettiği para daha sonra Roma'da bir daire satın almak için kullanıldı. Söz konusu daire, 1978 yılında Kızıl Tugaylar'ın en kötü şöhretli suçu olan eski İtalya Başbakanı Aldo Moro'nun kaçırılması ve öldürülmesi olayında kullanıldı.

Moro, parlamentonun açılışına giderken aracına pusu kurularak kaçırılmıştı. 54 gün boyunca bu dairede tutulan Moro, vurularak öldürülmüş ve cesedi Roma'nın merkezinde Renault marka bir otomobilin bagajına terk edilmişti.