Ünlü gemi SS United States, Florida açıklarında batırılacak

SS United States, Florida'ya taşınmadan önce yaklaşık 30 yıl boyunca Philadelphia'da demirli kaldı. Gemi, yakında deniz canlılarına yuva ve su altı tutkunları için bir cazibe merkezi olacak.

Aktivistler, Atlas Okyanusu'nu yüzlerce kez geçen tarihi yolcu gemisinin müze olarak korunması için mücadele etti ancak sonuç alamadı. Bunun yerine Florida'daki bir ilçe yönetimi tarafından satın alınan gemi, kıyı açıklarındaki onlarca yapay resife eklenecek. Ayrıca geminin tarihini anlatan karada bir müze kurulması da planlanıyor.

Kraliyet ailesi üyelerini ve ünlü isimleri taşıdı

Hizmet dışı bırakılmadan önce SS United States, 1952'den 1969'a kadar ABD'den Avrupa'ya kraliyet ailesi üyelerini ve ünlü isimleri taşımasıyla tanınıyordu.

Bill Clinton, başkan olmadan önce gençlik yıllarında Atlas Okyanusu'nu geçmek için bu gemiyi kullandı. Eski başkanlar Harry Truman, Dwight Eisenhower ve John Kennedy de gemide seyahat etti.

Gemi, temizlik ve iyileştirme çalışmaları için geçen yıl Philadelphia'dan Alabama'ya taşındı. Pazartesi günü Alabama'dan Florida'nın Destin kıyısına son yolculuğuna çıkan gemi, çarşamba günü patlayıcı kullanılmadan gerçekleştirilecek hassas bir operasyonla batırılacak.

Geminin sefer yaptığı yıllarda Marlon Brando, Coco Chanel, Duke Ellington, Salvador Dali, Walt Disney, Judy Garland ve Cary Grant gibi yıldızlar da gemide yolculuk yaptı.

Müze ve yüzer otel girişimleri başarısız oldu

Florida yerel yönetimi tarafından satın alınmadan önce, gemiye müze ya da yüzer otel olarak ikinci bir hayat kazandırmayı amaçlayan çok sayıda proje başarısız oldu. Bunun yerine ünlü gemi, hukuki mücadeleler sürerken farklı sahiplerin elinde çeşitli limanlarda bekledi.

SS United States Koruma Grubu, gemiyi su üstünde tutmak için defalarca girişimde bulundu ancak başarılı olamadı.

Büyükbabası SS United States'in tasarımına katkıda bulunan Koruma Grubu Başkanı Susan Gibbs, geminin hikayesinin yaşamaya devam edecek olmasından memnuniyet duyduğunu söyledi. BBC'nin ABD'deki ortağı CBS News'e konuşan Gibbs, "Gemi, pek çok insanı bir araya getiren katıksız bir Amerikan sembolü oldu" dedi.