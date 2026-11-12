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Dünya
AA 12.11.2026 06:06

Katil İsrail Han Yunus'ta hastaneye saldırdı, 6 kişi hayatını kaybetti

Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan Nasır Hastanesi'ne düzenlediği hava saldırısı sonucunda ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirdi, 20'den fazla kişi de yaralandı.

Katil İsrail Han Yunus'ta hastaneye saldırdı, 6 kişi hayatını kaybetti

Filistinli kaynaklar ve Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre, İsrail savaş uçakları hastanenin ikinci katını hedef aldı.

Dikey bir şekilde gerçekleştirilen bu hedefli saldırı, binada ve özellikle erkek ile kadın cerrahi ve yoğun bakım bölümlerinde büyük yıkıma yol açtı.

Saldırının hemen ardından olay yerine intikal eden Sivil Savunma ekipleri, enkaz altında kalan ölü ve yaralıları çıkararak hastaneye nakletti.

Yerel kaynaklar, hayatını kaybedenlerden birinin hastanede görevli bir doktor olduğunu belirtti.

Bölgedeki arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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