Puslu 6.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 12.11.2026 05:22

New York'ta bina çöktü

New York'un Brooklyn kentinde çöken binanın enkazı altında kalan en az bir kişi öldü, bazı apartman sakinleri yaralandı.

New York'ta bina çöktü
[Fotograf: AA]

New York İtfaiye Teşkilatı (FDNY) yetkilileri, Brooklyn'de bir binanın kısmen çöktüğü ihbarı üzerine olay yerine intikal ettikleri, enkaz altında kalanlar olduğu bilgisini paylaştı.

FDNY yetkilileri, çöken binanın Brooklyn'in kent merkezindeki Newkirk ve Flatbush caddeleri arasındaki bir blokta bulunduğunu, olayda en az bir kişinin hayatını kaybettiğini, bazı yaralıların ise kurtarılmayı beklediğini açıkladı.

New York'ta bina çöktü

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, olay yerinde bir binanın kısmen çöktüğü ve büyük bir enkaz oluşturduğu görüldü.

Birçok itfaiyecinin enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalıştığı, bir vincin ise enkazı kaldırmaya çalıştığı anlar video kaydında yer aldı.

ETİKETLER
ABD
Sıradaki Haber
BM: 150 binden fazla çadır Gazze dışında sevk edilmeye hazır durumda bekletiliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:18
İşçi servisi ve hafif ticari araç çarpıştı: 16 kişi hastanelik oldu
07:02
Kentsel dönüşüm yıkımında bitişikteki bina zarar gördü
07:00
ABD, güvenlik endişeleri nedeniyle Katar'daki 17 Yaş Altı Dünya Kupası'ndan çekildi
06:57
Dünya küresel sıcaklık eşiklerinin geri döndürülemez şekilde aşılmasına doğru ilerliyor
07:14
Nvidia yönetim kurulu toplanıyor: Jensen Huang'ın geleceği belirsiz
06:52
İran'dan Avrupa'daki ABD üslerini hedef alma tehdidi
Antalya'da COP31'e özel dron gösterisi
Antalya'da COP31'e özel dron gösterisi
FOTO FOKUS
COP31 Zirvesi dünyaya TRT ile ulaşıyor
COP31 Zirvesi dünyaya TRT ile ulaşıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ