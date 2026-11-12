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Türkiye
TRT Haber 12.11.2026 06:06

Deniz ulaşımına "fırtına" engeli: Çok sayıda sefer iptal

Hava koşulları, deniz ulaşımında aksamalara yol açıyor. Beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi. Çanakkale'de de bugün yapılması planlanan çok sayıda feribot seferi yapılamayacak.

Deniz ulaşımına "fırtına" engeli: Çok sayıda sefer iptal

Şiddetli fırtına nedeniyle deniz ulaşımında zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

Bursa Deniz Otobüsleri'nin bazı seferleri hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Buna göre karşılıklı yapılması planlanan seferler yapılamayacak.

BUDO'nun 8 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

İşte iptal edilen seferler:

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) ile Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş)

11.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) ile İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas)

13.00 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

Çanakkale'de de bazı seferler iptal oldu

Çanakkale'de de kuvvetli rüzgar bekleniyor. Geyikli-Bozcaada hattında iptaller var.

Geyikli'den saat 08.00 / 11.00, Bozcaada'dan saat 07.00 / 10.00 seferleri yapılacaktır.

Geyikli'den saat 15.00 / 19.00, Bozcaada'dan saat 14.00 / 18.00 seferleri olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildi.

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