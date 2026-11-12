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Türkiye
AA 12.11.2026 02:46

İzmir'de fabrikadaki patlamaya ilişkin 9 şüpheli tutuklandı

İzmir'in Aliağa ilçesinde demir çelik fabrikasında 18 kişinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklandı, şirketin yönetim kurulu başkanının da aralarında olduğu 2 şüpheli ev hapsi şeklinde adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı.

İzmir'de fabrikadaki patlamaya ilişkin 9 şüpheli tutuklandı

Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada dün jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 9'u çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Şirketin yönetim kurulu başkanının da aralarında olduğu 2 şüpheli ise ev hapsi şeklinde adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde 9 Kasım'da HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamada 18 kişi hayatını kaybetmişti.

Olaya ilişkin şirketin yönetim kurulu başkanı, fabrika müdürü ve işveren vekili, kalite ve planlama müdürü, idari müdür, şirketin Aliağa şube müdürü, çelikhane müdürü, mekanik bakım şefi, çelikhane şefi, periyodik kontrol mühendisi, bölüm mühendisi ile vinç mekanik bakım mühendisi olmak üzere 11 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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