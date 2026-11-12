Nvidia yönetim kurulu toplanıyor: Jensen Huang'ın geleceği belirsiz

Söz konusu haberler, Huang'ın Alice Huang ile olan ilişkisinin ortaya çıkmasıyla başlayan tartışmalarda keskin bir tırmanışa işaret ediyor. ABD istihbaratı, Alice Huang'ın Nvidia çiplerinin Çinli şirketlere sevkiyatını kolaylaştırma faaliyetlerinde yer aldığını belirtmişti.

Huang, pazar günü çalışanlara gönderdiği bilgi notunda eşine sadakatsizlik ettiğini kabul ederek "tüm sorumluluğu" üstlendi ancak ilişkiye dair ayrıntı vermedi.

Nvidia hisselerinin yaklaşık yüzde 3,6'sına sahip olan 63 yaşındaki Huang'ın belirgin bir halefi bulunmuyor. Doğrudan kendisine bağlı çalışan onlarca yöneticinin olması da Huang'ın şirket üzerinde sürdürdüğü sıkı kontrolü ortaya koyuyor.

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin Nvidia'nın Huang'ı görevden almaya hazırlandığını ilk kez duyurmasının ardından şirketin hisseleri seans sonrası işlemlerde yaklaşık yüzde 8 değer kaybetti. Çarşamba günkü seans sonrası satışlar da dahil edildiğinde Nvidia, yönetim kurulunun Çinli bir iş kadınıyla olan ilişkisine yönelik soruşturma başlattığını açıkladığı bu hafta içinde piyasa değerinden yaklaşık 600 milyar dolar kaybetti.

Günün erken saatlerinde The New York Times gazetesi, Huang'ın kendisine bağlı çalışan bir şirket yöneticisiyle de evlilik dışı ilişki yaşadığını yazdı.

ABD Kongresinden belge koruma ve ifade çağrısı

WSJ'nin haberine göre ABD'li Demokrat Senatörler Elizabeth Warren ve Chris Coons, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminden Nvidia'nın Çin'e yaptığı çip ihracatıyla veya Jensen Huang'ın Çin istihbarat unsuru olduğu iddia edilen kişiyle yaşadığı ilişkiyle bağlantılı tüm belgeleri koruma altına almasını istedi.

Gazete, bu talebin Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Stephen Miller'a gönderilen bir mektupla iletildiğini bildirdi.

WSJ, Demokrat ve Cumhuriyetçi kongre üyelerinin ABD'nin çip ihracatı ve Huang'ın dahil olduğu politika kararları hakkında soruşturma açılması çağrısında bulunduğunu, diğer bazı ABD'li yasa koyucuların ise Huang için celp çıkarılabileceğine işaret ettiğini aktardı.

Temsilciler Meclisi Çin Komünist Partisi Özel Komitesi Başkanı John Moolenaar, çarşamba günü Fox Business'a yaptığı açıklamada, Nvidia CEO'sunun kongre üyeleriyle görüşme talebine gün sonuna kadar yanıt vermemesi halinde Kongre'ye gelmesi için "büyük ihtimalle celp çıkarılacağını" söyledi.

Moolenaar, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Brian Mast ve Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Rick Crawford geçen hafta Huang'a bir mektup göndererek Nvidia'nın güvenlik protokolleri ve Huang'ın Çin adına casusluk yapmakla suçlanan iş kadını Alice Huang ile etkileşimleri hakkında basına kapalı bir bilgilendirme toplantısı talep etmişti.

Moolenaar Fox Business'a, Cumhuriyetçi üyelerin Pekin yönetiminin "ayrıcalıklı bilgilere" erişip erişemediğini ve ABD ulusal güvenlik politikasını etkileyip etkileyemediğini bilmek istediğini aktardı. Moolenaar, "Bu noktada şeffaflığın onun için çok önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.