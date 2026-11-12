İran'dan Avrupa'daki ABD üslerini hedef alma tehdidi

Iran International'ın aktardığına göre, Lübnan'ın başkenti Beyrut merkezli ve Hizbullah ile bağlantılı El Meyadin televizyonuna konuşan İran Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, Amerikan uçaklarının kalkış yaptığı her üssün saldırı riski altında olduğunu söyledi.

Rızai, "Amerikalılar bir hata yapar ve bize saldırırsa kendimizi yakındaki üslerle sınırlamayacağız. Avrupa ülkelerindeki bazı Amerikan askeri üslerini bile hedef alabiliriz" ifadelerini kullandı.

BBC'nin aktardığına göre bu açıklama, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik gelecekteki saldırıların "pek olası olmadığını" söylemesinin, ancak durumun değişmesi halinde ABD'nin "tetikte ve hazır" olduğunu eklemesinin ardından geldi.

Ara seçimlerin ardından İran savaşı tartışması ve İngiltere'deki üsler

İranlı yetkililer Trump'ın bu açıklamasına şüpheyle yaklaşsa da ara seçimlerde seçmenlerin ortaya koyduğu savaş karşıtı tutum göz önüne alındığında Trump'ın İran ile savaşı sona erdirme konusunda ciddi olabileceği değerlendiriliyor. Yeni seçilen birçok Demokrat üye savaşı sona erdirmek için oy kullanacağını açıklarken, Başkan Yardımcısı JD Vance basına yaptığı açıklamada Cumhuriyetçilerin ara seçimlerdeki ağır yenilgisinin temel nedeninin savaş olduğuna inandığını söyledi.

Avrupa'daki askeri üslere yönelik İran saldırıları konusundaki bu uyarı resmi bir kaynaktan geldi. Öte yandan İran destekli ajanlar olmakla suçlanan üç kişi, İngiltere'de Amerikan uçaklarının bulunduğu ve Amerikan askerlerine ev sahipliği yapan RAF Fairford hava üssüne terör saldırısı girişiminde bulundukları gerekçesiyle ABD'de yargılanıyor. ABD bombardıman uçaklarını söz konusu üsten çekerken, İran iddia edilen saldırı planıyla herhangi bir ilgisi olmadığını açıkladı.

Avrupa'daki ABD askeri varlığı ve yetkililere yönelik tehditler

ABD'nin Avrupa'da halihazırda 31 üssü bulunuyor ve ülke Avrupalı müttefikleriyle 18 üssü ortak kullanıyor. Avrupa Politika Analiz Merkezi verilerine göre, 2025 yılı başı itibarıyla ABD Avrupa Komutanlığı (EUCOM) sorumluluk alanında yaklaşık 84 bin Amerikan askeri görev yapıyordu.

ABD Hava Kuvvetleri, İngiltere'de RAF Lakenheath ve RAF Mildenhall üslerinden operasyon yürütüyor. Ancak ABD silahlı kuvvetleri, belirtilmeyen tehditler nedeniyle 10 Kasım'da RAF Mildenhall üssünden çok sayıda uçağı çekti.

Avrupa'daki askeri üsleri bombalama tehdidi, İran'ın son haftalarda Trump yönetimine karşı savurduğu tek büyük tehdit olmadı. The New York Times'ın haberine göre ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'dan gelen tehditler nedeniyle kasım ayı başında Washington'daki evinden ayrılarak bir askeri üsse taşınmak zorunda kaldı. İran'a yönelik yaptırımların artırılması gibi mali baskı adımlarına öncülük eden Bessent'e yönelik tehditlerin ne kadar ciddi olduğu ise şu aşamada bilinmiyor.