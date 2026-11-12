Nvidia skandalı: Trump'ın CEO'nun ilişkisi hakkında aylar önce uyarıldığı ortaya çıktı

The New York Times'ın haberine göre Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Huang'ın mayıs ayında ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyaretine katılmasından kısa bir süre önce başkanlık uçağı Air Force One'da Trump'a bu ilişki hakkında bilgi verdi.

Bu bilgi, Trump'ın bu hafta yaptığı ve resmi ziyaret sırasında Huang'ın söz konusu kadınla ilişkisinden haberdar olmadığı yönündeki açıklamasıyla çelişiyor.

Tartışmalar, Jensen Huang'ın, ABD'li yetkililerin Çin istihbarat unsuru olarak tanımladığı belirtilen eski Megaspeed yöneticisi Alice Huang ile yaşadığı romantik ilişkiye odaklanıyor.

Başlangıçta aralarındaki bağı yalnızca profesyonel olarak nitelendiren Nvidia CEO'su, pazar günü yaptığı yazılı açıklamada ilişkiyi kabul ederek eşine sadakatsizlik ettiğini ve derin üzüntü duyduğunu belirtti. Pazartesi günü hisse fiyatları sert düşüş yaşayan şirketin bağımsız bir soruşturma başlattığı da açıklandı.

Axios'un haberine göre Hazine Bakanı Scott Bessent, Nvidia'nın müşterisi olan Megaspeed şirketine neden kısıtlama getirilmediği konusunda Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile karşı karşıya geldi. Lutnick'e de casusluk iddiaları hakkında uyarı içeren gizli bir bilgi notu gönderildiği belirtildi.

Air Force One uçağında kritik bilgilendirme

Ortaya çıkan bu bilgiler, Nvidia'nın Washington üzerindeki etkisinin ve yönetimin Çin ile yürütülen yapay zeka yarışını ele alış biçiminin sorgulanmasına yol açtı. Yaklaşık 4,2 trilyon dolar değerindeki teknoloji devi, yapay zeka sistemlerini çalıştırmak için kullanılan gelişmiş çipler tasarlıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, son günlerde Beyaz Saray'ı düzenli olarak ziyaret eden Nvidia CEO'sunu kamuoyu önünde savundu. Huang'ı "onurlu" bir kişi olarak nitelendiren Trump, onun casusluk iddialarından haberdar olmadığına inandığını söyledi. Pekin yönetimi ise Çinli casuslara ilişkin iddiaların tamamen asılsız olduğunu ve Çin'i karalamayı amaçladığını açıkladı.

The Independent gazetesi konuya ilişkin görüş almak üzere Beyaz Saray ve merkezi Kaliforniya'da bulunan Nvidia ile iletişime geçti.

The New York Times'ın haberine göre Rubio, Trump'ın Çin'e gerçekleştirdiği resmi ziyaret öncesinde Huang hakkında bir bilgi notu hazırlanmasına katkıda bulundu. Nvidia CEO'su başlangıçta Pekin ziyaretinde ABD Başkanı Donald Trump'a eşlik etmesi planlanan teknoloji yöneticileri arasında yer almıyordu. Ancak Trump'ın son dakikada yaptığı davet üzerine Huang, Alaska'da başkanlık heyetine katılarak Air Force One uçağına bindi.

Gazeteye konuşan ve adı açıklanmayan bir ABD'li yetkili, aynı zamanda ulusal güvenlik danışmanlığı görevini de yürüten Rubio'nun, Huang'ın Trump ile birlikte seyahat edeceğini öğrendikten sonra konuyla ilgili başkana bilgi verdiğini aktardı. Rubio, ABD'li yetkililerin Huang'ın Çin casusu olduğundan şüphelenilen bir kadınla ilişkisi olduğuna işaret eden hassas bilgilere ulaştığını ifade etti.

Haberde, 80 yaşındaki ABD Başkanı Donald Trump'ın duyduklarından pek etkilenmediği belirtildi. Tayvan'da doğan ve çocuk yaşta ABD'ye taşınan Huang, Çin'e inişinin ardından Pekin'deki resmi akşam yemeğine katıldı ve diğer teknoloji yöneticileri Elon Musk ve Tim Cook ile birlikte ABD heyetinin bir üyesi olarak iş görüşmelerinde yer aldı. Huang, Nvidia'nın Çin'e yapay zeka çipi satabilmesini istediğini dile getirmişti.

Trump pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, Çin gezisi sırasında bu casusluk iddialarından haberdar olduğunu reddetti. Gazetecilere konuşan Trump, "Hayır, o zaman bunu duymadım. Ancak birçok kişi bunu duymuş. Jensen bunu tamamen reddediyor. Bana 'Onun casus olduğuna dair hiçbir fikrim yoktu' dedi ve ona gerçekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Associated Press (AP) haber ajansının aktardığına göre, daha önce Çin'de televizyon muhabirliği yapan Alice Huang 2023 yılında Megaspeed'de direktör oldu. İkilinin arasındaki ilişkinin ne zaman başladığı ve ne zaman sona ermiş olabileceği ise henüz netlik kazanmadı.

Kabine içinde Megaspeed gerilimi

Axios'un haberine göre Ticaret Bakanı Lutnick de Rubio'nun hazırlanmasına yardımcı olduğu bilgi notunun kendisine gönderilmesiyle casusluk iddiaları konusunda uyarılmıştı. Ticaret Bakanı olarak Lutnick, ABD'nin hasımlarının hassas Amerikan teknolojilerini elde etmesini önlemekle sorumlu kurumu yönetiyor.

Haberde, perşembe günü Beyaz Saray Durum Odası'nda düzenlenen bir toplantıda Hazine Bakanı Bessent'in Lutnick'e Megaspeed'in neden Kuruluş Listesi'ne eklenmediğini sorduğu aktarıldı. Ticaret Bakanlığı tarafından tutulan bu liste, ulusal güvenlik endişesi oluşturduğu değerlendirilen kuruluşlarla yapılan işlemlere kısıtlamalar getiriyor. Lutnick'in ise bu soruya konuyu inceleyeceği yanıtını verdiği bildirildi.

Kaynaklar, Lutnick'in Trump yönetimi yetkililerinin Megaspeed'e karşı yürüttüğü çabaları boşa çıkarmak için aylar harcadığını öne sürdü. Singapur merkezli şirket, Amerikan çiplerini yasa dışı yollarla Çin'e göndermekle suçlanıyor.

ABD ve Çin arasında yapay zeka rekabeti

Bu gelişmeler, şirketlerin teknolojiyi ilerletmek ve sektörler genelinde kullanımını yaygınlaştırmak için yarıştığı bir dönemde yapay zekanın Amerikan ekonomisinde giderek daha merkezi bir rol oynadığı bir sürece denk geldi.

Pew Araştırma Merkezi'nin temmuz ayında yaptığı bir ankete göre Amerikalıların çoğu ABD'nin yapay zeka geliştirmede dünyaya liderlik etmesinin önemli olduğuna inanıyor. Ancak çoğunluk şu anda liderliğin Çin'de olduğunu düşünüyor. Mayıs ayındaki zirvede hem ABD Başkanı Donald Trump hem de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping yapay zekayı bir iş birliği alanı olarak belirlemiş ancak kayda değer bir ilerleme sağlanamamıştı.

Birçok Amerikalı da bu yeni teknoloji konusunda endişe taşıyor. Politico'nun eylül ayında yaptığı bir ankete katılanların yüzde 63'ü yapay zekanın insanlığı yok etme riski bulunduğunu belirtti. Yapay zeka şirketlerinin yöneticileri de son aylarda gelişen teknolojinin insan ırkının varlığını tehdit etme potansiyeline karşı uyarıda bulunarak benzer görüşleri dile getirdi.