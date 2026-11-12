İtalya, İskoçya ve Kuzey İrlanda'daki okullara bomba tehdidi gönderildi

İtalya'da çok sayıda okul binası önlem amacıyla tahliye edildi ancak Başbakan Giorgia Meloni, şu ana kadar yapılan kontrollerde "somut bir tehlike" bulgusuna rastlanmadığını söyledi.

Meloni, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Bu ihbarlar daha çok panik ve endişe yaratmayı amaçlayan bir stratejiyle bağlantılı görünüyor" dedi.

İskoçya Eğitim Bakanı Mairi McAllan, halk için herhangi bir risk bulunmadığını ve siber suçlarla mücadele uzmanlarının mesajların kaynağını tespit etmek için çalıştığını belirtti. Kuzey İrlanda'da ise eğitim yetkilileri, polis aksini bildirmedikçe okulların açık kalması talimatını verdi.

Olayların birbiriyle bağlantılı olup olmadığı henüz netlik kazanmadı. McAllan, "Bir ebeveyn ve seçim bölgesi milletvekili olarak bu durumun veliler, öğrenciler, bakıcılar ve okul personeli için ne kadar endişe verici olduğunu anlıyorum" ifadelerini kullandı.

İskoçya polisi daha önce yaptığı açıklamada, tehditlerin "derhal asılsız ihbar olarak değerlendirildiğini" bildirmişti. Ancak bazı yerel yönetimler, kimi okulların tahliye edildiğini doğruladı. İskoçya Polisi, "Tavsiyemiz, yalnızca e-postaların içeriğine dayanarak okulların tahliye edilmesine veya çocukların eğitimden uzak tutulmasına gerek olmadığı yönünde" açıklamasını yaptı.

Tehdit mesajları tek bir e-posta üzerinden gönderildi

İtalyan yetkililer, çarşamba günü ülkedeki toplam 7 bin 476 devlet okulundan 6 bin 300'ünün gelen kutusuna tek bir e-posta gönderildiğinin anlaşıldığını, özel okulların ise bu durumdan etkilenmediğini kaydetti.

Kendini "Vilayat di Misoginistan lideri Mikhail Andropov" olarak tanıtan bir kişiden geldiği belirtilen mesaj, birçok okulda paniğe yol açtı. BBC'nin incelediği ve İskoç okullarına gönderilen e-postanın da benzer ifadeler içerdiği görüldü. Bu mesajda da Mikhail Andropov adına yer verilirken, söz konusu kişi "Kızıl Baykuş" adlı bir projenin lideri olarak tanıtıldı.

İtalya Eğitim Bakanı Giuseppe Valditara, İtalyan okullarını hedef alan olayların büyük ihtimalle "gerçek bir riskten ziyade bir siber saldırı" olduğunu söyledi. Valditara ayrıca, Avrupa genelinde uçuşları, süpermarketleri ve hatta hastaneleri hedef alan peş peşe tehditlerin arkasında açık bir strateji bulunduğunu sözlerine ekledi.

Geçen hafta İtalya'daki havalimanları ve Avrupa'nın diğer bölgelerindeki hava yolu şirketleri de bir dizi asılsız bomba ihbarıyla hedef alınmış, bu durum paniğe, tahliyelere ve geniş çaplı aksamalara neden olmuştu. Tehditlerin bir kısmı kadın düşmanı aşırı uç bir grup tarafından üstlenilse de grup daha sonra bu asılsız ihbarlarla herhangi bir bağlantısı olduğunu reddetti.

Okul müdürleri mesajın sahte olduğunu fark etti

Çarşamba günü İtalyan medyasına konuşan Milano'daki bir okulun müdürü Anna Bertato, göndericinin e-posta adresini internetten kontrol ettiğini belirterek, "Adres, Tayvan'daki bir üniversitede okuyan bir öğrenci tarafından halihazırda istenmeyen posta olarak işaretlenmişti" dedi.

Milano'daki bir diğer okul müdürü Massimo Nunzio Barrella ise Adnkronos haber ajansına yaptığı açıklamada, saat 08.59'da gelen kutusuna düşen e-postanın istenmeyen posta olduğunu hemen anladığını, bu nedenle okulu tahliye etmeme kararı aldığını ve telefonla arayan velileri sakinleştirdiğini aktardı. Barrella, "Metin neredeyse komik görünüyordu. Marslılardan gelen bir mesaj gibiydi: 'Sizi yok etmeye geldik.' Hatta biraz güldüm" diye konuştu.

Çarşamba günü başlangıçta birçok okul tahliye edilse de alarm kısa sürede kaldırıldı ve öğrencilerin sınıflarına dönmesine izin verildi. Bazı veliler çocuklarını o gün eve götürmeye karar verirken, Milano'daki okulların büyük çoğunluğu öğrencileri eve göndermedi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, son günlerde yaklaşık 280 okul müdürüne daha önce de tehdit mesajları gönderilmişti. Ülkenin orta kesimindeki Umbria bölgesinin başkanı Stefania Proietti ise yaptığı açıklamada, "Umbria okullarında şu ana kadar yürütülen kontroller olumsuz sonuç verdi ve kolluk kuvvetleri her bir ihbarı doğrulamak için hızlı ve titiz bir şekilde çalışıyor" ifadelerini kullandı.