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Dünya
AA 12.11.2026 08:53

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Nasır Hastanesi'nin hedef alınması uluslararası hukukun ihlalidir

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırıyı kınayarak uluslararası topluma hastanelerin, sağlık çalışanlarının ve hastaların korunması için acil müdahale çağrısında bulundu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Nasır Hastanesi'nin hedef alınması uluslararası hukukun ihlalidir

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'nin cerrahi binasına düzenlenen saldırının hastalar ve sağlık çalışanlarına yönelik bir suç olduğu belirtildi.

Saldırıda aralarında Doktor Rızık Ebu Şuayra'nın da bulunduğu sağlık çalışanları, hastalar ve hasta yakınlarından oluşan 6 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı kaydedilen açıklamada, tedavi gören hastaların ve görevlerini yerine getiren sağlık çalışanlarının bulunduğu bir sağlık kuruluşunun hedef alınmasının, sağlık sistemine yönelik ciddi bir saldırı olduğu vurgulandı.

Açıklamada, hastanenin hedef alınmasının, sağlık kuruluşları, çalışanları ve hastaların korunmasını güvence altına alan uluslararası hukuk ve sözleşmelerin açık ihlali olduğu kaydedildi.

Gazze'de sağlık tesislerinin hedef alınmaya devam etmesinin hasta ve yaralıların yaşadığı sıkıntıları daha da artırdığına dikkati çekilen açıklamada, bölgedeki ağır insani koşullar nedeniyle sağlık sisteminin hizmet sunma kapasitesinin ciddi tehdit altında olduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca uluslararası topluma, Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşlarına ve insan hakları örgütlerine hastanelerin, sağlık çalışanlarının ve hastaların korunması için acilen harekete geçme çağrısı yapıldı, saldırıların durdurulması ve sorumluların hesap vermesinin sağlanması istendi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan Nasır Hastanesi'ne düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 20'den fazla kişinin yaralandığı bildirilmişti.

İsrail ordusunun Gazze'ye Ekim 2023'te başlattığı soykırıma varan saldırılarında sağlık sistemi büyük hasar gördü.

Gazze'deki hastanelerin ve kliniklerin çoğu hedef alınıp hizmet dışı bırakılırken, ilaç, yakıt ve tıbbi malzeme girişinin de engellenmesiyle sağlık kuruluşları bölge halkına yeterli düzeyde hizmet veremiyor.

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