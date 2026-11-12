Çok Bulutlu 11.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 12.11.2026 09:25

Emine Erdoğan: İklim değişikliğiyle mücadele, teknik tedbirlerin ötesinde bir zihniyet dönüşümünü gerektiriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi kapsamında düzenlenen "Sıfır Atık, Döngüsellik ve Metan-Liderler Yuvarlak Masa Toplantısı"na ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan: İklim değişikliğiyle mücadele, teknik tedbirlerin ötesinde bir zihniyet dönüşümünü gerektiriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, devlet ve hükümet başkanları, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile üst düzey katılımcıların yer aldığı toplantıya katılmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, şunları kaydetti:

"Gıda kayıplarından metan emisyonlarına, kaynak yönetiminden döngüsel ekonomiye uzanan meseleleri ve çözüm yollarını değerlendirdik. İklim değişikliğiyle mücadele, teknik tedbirlerin ötesinde bir zihniyet dönüşümünü gerektiriyor. Bu noktada çok önemli bir rol üstlenen Sıfır Atık hareketi ise nimete, emeğe ve tabiata saygıyı esas alan anlayışı hayatın her alanına taşıyor. Sıfır atık anlayışını bir düşünce olmaktan çıkarıp yaşam kültürümüzün ayrılmaz bir parçası haline getirmeliyiz. Toplantımızın bu dönüşüme öncülük etmesini diliyor, kıymetli katkıları için tüm katılımcılara teşekkür ediyorum."

 

ETİKETLER
Emine Erdoğan COP31
Sıradaki Haber
AK Parti Sözcüsü Çelik: Katliam şebekesi, suçlarını bu yalanlarla gizleyemez
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:28
Askeri anıtın yanında gürültü yapan ABD Savunma Bakanına askerden "sessiz olun" uyarısı
11:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü
11:13
Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım'da başlıyor
11:04
TÜBİTAK'ın AR-GE gücü yeni yatırım ve desteklerle artacak
11:02
Sinemalarda 10 yeni film vizyona giriyor
10:59
Özel Yetenek Sınavı ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Beyaz öncü kelebeğinin "dönüşümü"
Beyaz öncü kelebeğinin "dönüşümü"
FOTO FOKUS
COP31 Zirvesi dünyaya TRT ile ulaşıyor
COP31 Zirvesi dünyaya TRT ile ulaşıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ