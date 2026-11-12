Marmara için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan uyarıya göre, Marmara'da rüzgarın bugün öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren ise etkisini artırarak fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi öngörülüyor.

Kuvvetli rüzgar beklenen, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Fırtınanın, cumartesi günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Yetkililer, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın yol açabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.