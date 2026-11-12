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Türkiye
TRT Haber 12.11.2026 10:03

Marmara için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Marmara Bölgesi'nde bugün ve yarın beklenen fırtına nedeniyle 11 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Marmara için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan uyarıya göre, Marmara'da rüzgarın bugün öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren ise etkisini artırarak fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi öngörülüyor.

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Kuvvetli rüzgar beklenen, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Fırtınanın, cumartesi günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Yetkililer, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın yol açabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

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