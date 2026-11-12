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Türkiye
AA 12.11.2026 10:08

İzmir'de 1,3 ton sentetik uyuşturucu ele geçirildi

İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 ton 367 kilogram sentetik uyuşturucu ile 57 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

İzmir'de 1,3 ton sentetik uyuşturucu ele geçirildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Narkotik polisi, teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere baskın yaptı.

Aramalarda 1 ton 367 kilogram sentetik uyuşturucu (skunk), 57 bin uyuşturucu hap ve reçetesiz satışı yasak olan 1 kilo 728 gram pregabalin ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı, 1 kişinin işlemleri sürüyor.

Öte yandan, uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı oldukları değerlendirilen 11 şüpheli daha gözaltına alındı.

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İzmir Uyuşturucu
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