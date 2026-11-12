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Türkiye
AA 12.11.2026 10:58

Özel Yetenek Sınavı ek yerleştirme sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), üniversitelerin spor programlarına öğrenci alımı için düzenlenen 2026 Özel Yetenek Sınavı'nın (2026-ÖZYES) ek yerleştirme sonuçlarını açıkladı.

Özel Yetenek Sınavı ek yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, üniversitelerin özel yetenek sınavıyla öğrenci alan spor programlarına yönelik ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.

Ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 16-20 Kasım arasında yapılacak.

Adayların, kayıt için belirtilen süre içinde yerleştirildikleri programın bağlı bulunduğu üniversiteye başvurmaları gerekiyor.

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