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Gündem
TRT Haber 12.11.2026 11:40

İletişim Başkanı Duran'dan katil İsrail'e tepki

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail Dışişleri Bakanlığının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki göstererek, bu durumun İsrail yönetiminin içine düştüğü siyasi ve ahlaki çıkmazın bir göstergesi olduğunu bildirdi.

İletişim Başkanı Duran'dan katil İsrail'e tepki
[Fotograf: AA]

İletişim Başkanı Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanlığının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi.

Türkiye'nin Filistin halkının yanında durmaya devam edeceğini vurgulayan Duran, şu ifadeleri kullandı;

İsrail Dışişleri Bakanlığının, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik seviyesiz ve hadsiz ifadeleri, Gazze’de gerçekleştirdiği soykırım ve ekolojik felaket karşısında hesap vermek yerine hakaret ve propaganda diline başvuran İsrail yönetiminin içine düştüğü siyasi ve ahlaki çıkmazın bir başka göstergesidir.

Cumhurbaşkanımız, COP31 Liderler Zirvesi’nde Gazze’de yaşanan insani felaketin yanı sıra asırlık zeytin ağaçlarının yok edilmesine, su kaynaklarının kirletilmesine ve şehirlerin enkaza çevrilmesine dikkat çekmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye olarak, Filistin halkının özgürlük, adalet ve bağımsızlık mücadelesinin yanında durmaya, maruz kaldığı zulme karşı sesimizi yükseltmeye ve iki devletli çözüm temelinde kalıcı barış için çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz.

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Burhanettin Duran COP31 İsrail'in Gazze Soykırımı
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