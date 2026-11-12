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Gündem
AA 12.11.2026 10:18

Bakan Kurum, "Konuşmamız Lazım" filmini paylaştı

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 Liderler Zirvesi'nde ilk kez gösterilen "Konuşmamız Lazım-We Need to Talk" filmini paylaştı.

Bakan Kurum, "Konuşmamız Lazım" filmini paylaştı

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Yarın değil şimdi. Geleceğimiz için harekete geçme zamanı" mesajıyla, dünyaya iklim krizine karşı ortak mücadele çağrısı yaptı.

Paylaşımda yer alan filmde, farklı kıtalarda, birbirinden uzak coğrafyalarda yaşayan insanların iklim krizinden nasıl etkilendiğine yer verildi.

 

Gerçek zamanlı çekilen görüntülerde insanlar kendi ülkelerinin dillerinde "Konuşmamız lazım" diye seslendi.

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