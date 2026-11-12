Bakan Kurum, "Konuşmamız Lazım" filmini paylaştı

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Yarın değil şimdi. Geleceğimiz için harekete geçme zamanı" mesajıyla, dünyaya iklim krizine karşı ortak mücadele çağrısı yaptı.

Paylaşımda yer alan filmde, farklı kıtalarda, birbirinden uzak coğrafyalarda yaşayan insanların iklim krizinden nasıl etkilendiğine yer verildi.

Yarın değil şimdi! Geleceğimiz için harekete geçme zamanı ???? @turkiyecop31 https://t.co/yHJRdCa0Oe — Murat KURUM (@murat_kurum) November 12, 2026

Gerçek zamanlı çekilen görüntülerde insanlar kendi ülkelerinin dillerinde "Konuşmamız lazım" diye seslendi.