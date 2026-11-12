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Gündem
AA 12.11.2026 09:21

AK Parti Sözcüsü Çelik: Katliam şebekesi, suçlarını bu yalanlarla gizleyemez

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Soykırım şebekesinin üyelerinin Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan hadsiz açıklamaları, işledikleri insanlık suçlarını ve katliamları örtbas edemeyecektir. Tarihin ve adaletin yargılaması gereken katliam şebekesi, suçlarını bu yalanlarla gizleyemez" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Çelik: Katliam şebekesi, suçlarını bu yalanlarla gizleyemez

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NSosyal hesabındaki paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın COP31 Liderler Zirvesi'nde İsrail'in zulümlerine karşı bir kere daha insanlık vicdanı, adalet ve hukuk adına gerekenleri söylediğini belirtti.

Ömer Çelik, şunları kaydetti:

"Soykırım şebekesinin üyelerinin Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan hadsiz açıklamaları, işledikleri insanlık suçlarını ve katliamları örtbas edemeyecektir. Tarihin ve adaletin yargılaması gereken katliam şebekesi, suçlarını bu yalanlarla gizleyemez. Filistin halkının ve hakikatin yanında durmaktan bir adım bile geri adım atmayacağız."

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