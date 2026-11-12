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Türkiye
TRT Haber 12.11.2026 11:10

Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım'da başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeler kapsamında 15 Kasım ile 15 Nisan arasında tüm ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunluluğu bulunuyor. Özel otomobiller için ise yasal zorunluluk olmasa da kış lastiği kullanımı öneriliyor.

Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım'da başlıyor

Zorunlu olduğu halde araçlarına kış lastiği taktırmayan işletmelere para cezası uygulanacak.

İçişleri Bakanlığı tarafından zorunlu kış lastiği uygulamasına ilişkin genelge hazırlıkları sürüyor. Söz konusu genelge uygulanmak üzere 81 il valiliğine gönderilecek.

Yağışların başlamasıyla birlikte lastik değiştirme çalışmaları da yoğunlaştı. 

Ankara Valiliği'nden kış lastiği uyarısı

Ankara Valiliği'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, ticari araçlarda 15 Kasım-15 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanma zorunluluğu bulunduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın bu tedbirlere riayet ederek huzur ve güven içerisinde seyahat etmeleri, kendilerinin ve sevdiklerinin can güvenliğini sağlamaları büyük önem taşımaktadır. Güvenli ve sorunsuz bir yolculuk için kış lastiği kullanmayı ihmal etmeyin." ifadelerine yer verildi.

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Ankara Valiliği Kış Lastiği Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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