COP31 İklim Zirvesi'ne 1 milyon metrekarelik güvenlik kalkanı

İçişleri Bakanlığı, COP31’in huzur içinde tamamlanması amacıyla 1 milyon metrekarelik alanda geniş bir güvenlik organizasyonu yürütüyor.

58 bin güvenlik personeli görev yapıyor

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan güvenlik planlaması kapsamında; Antalya'ya komşu iller "birinci kuşak", komşu illeri çevreleyen iller "ikinci kuşak" sınırlarımız ve liman iller "üçüncü kuşak" olarak belirlenerek 3 kademeli bir güvenlik ağı oluşturuldu. Bu strateji doğrultusunda Zirve'nin huzur içinde geçmesi için ülke genelinde toplam 58 bin güvenlik personeli 24 saat esasına göre görev yapıyor.

Devlet ve hükümet başkanları ile heyetlerin konaklama alanları ve ulaşım güzergâhlarında üst düzey önlemler alınırken; havalimanı, kara yolu ve deniz yolu bağlantılarında da sıkı kontroller gerçekleştiriliyor.

Denizden ve havadan kesintisiz koruma

Kara unsurlarının yanı sıra denizden ve havadan alınan tedbirler de ilgili birimlerle koordineli şekilde yürütülüyor.

Sanal dünyadaki olası tehditlere karşı ise "Siber Devriyelerin" sayısı artırılırken, zirve süresince deniz güvenliğinin sağlanması amacıyla Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde kapsamlı bir filo görev icra ediyor.

Deniz sahasındaki koruma kalkanında; 215 personel, 1 korvet, 1 helikopter ve 10 Sahil Güvenlik botunun yanı sıra Dalış, Emniyet, Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) ile Sahil Güvenlik Mobil Radar (MORAD) timleri yer alıyor.

Sağlık ekipleri ve AFAD teyakkuzda

İçişleri Bakanlığı, olası afet ve acil durumlara karşı hızlı ve etkin müdahalenin sağlanması amacıyla AFAD ve sağlık birimlerini de sahada bulunduruyor.

Zirve süresince koordineli şekilde görev yapan ekipler bünyesinde; 850 arama kurtarma personeli, 300 sağlık görevlisi, 110 ambulans, 21 mobil Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 365 kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) cihazı hazır bekletiliyor.

Öncelik, kent yaşamını aksatmadan güvenliği sağlamak

Alınan geniş güvenlik önlemlerinin yanı sıra, Zirve süresince kamu düzeninin eksiksiz sağlanması adına hukuki ve idari adımlar da devrede tutuluyor. Bu kapsamda, gösteri ve yürüyüş hakkının korunması ve yönetilmesi yetkisi İçişleri Bakanlığı tarafından Antalya Valiliğine devredildi.

İçişleri Bakanlığının COP31 güvenlik stratejisinin temelinde; misafirlerin güvenliği ile bölge halkının huzurunu dengede tutmak yatıyor.

Alınan tüm tedbirlerde öncelik; Antalya'da yaşayan vatandaşların günlük hayatını aksatmadan, zirveye katılan devlet ve hükümet başkanları ile heyetlerin güvenliğini en üst seviyede sağlamak oluşturuyor.

Türkiye'nin uluslararası organizasyonlarda ortaya koyduğu güvenlik kabiliyeti ve kurumsal tecrübesi, COP31 süresince de tüm imkân ve kapasiteyle sahaya yansıyor. İçişleri Bakanlığı, bütün birimleriyle eksiksiz olarak görevinin başında bulunuyor.