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Dünya
AA 12.11.2026 12:29

Gazze'deki Eğitim Bakanlığı: İsrail, kasım ayında Gazze'de 8 öğrenciyi öldürdü

Gazze Şeridi'ndeki Eğitim Bakanlığı, İsrail'in Nasır Hastanesine düzenlediği saldırıda 13 yaşındaki bir öğrencinin hayatını kaybetmesiyle kasım ayı boyunca yaşamını yitiren öğrencilerin sayısının 8'e çıktığını duyurdu.

Gazze'deki Eğitim Bakanlığı: İsrail, kasım ayında Gazze'de 8 öğrenciyi öldürdü

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, Eğitim Bakanlığının duruma ilişkin açıklamasını paylaştı.

Açıklamada, İsrail ordusunun Nasır Hastanesine düzenlediği ve 6 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda, ölenler arasında 8. sınıf öğrencisi Cihad Naim Ebu Teylah'ın da bulunduğu belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında, kasım ayı başından bu yana İsrail'in Gazze'de ateşkesi ihlal ederek düzenlediği saldırılar sonucu Cihad Naim Ebu Teylah ile birlikte 6'sı çocuk 8 öğrencinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Daha önce hayatını kaybedenlerin Ebu Bekir Haccac, Rimas el-Medhun, Muhammed Nidal Birbah, Meryem Ahmed Nebhan, Salah Ahmed Nebhan ile üniversite öğrencileri Besmele es-Seksek ve Sara Ebu Ceyyab olduğu aktarılan açıklamada, "Bu çocuklar ve öğrenciler, isimlerinin hayattan silinmesi ve okul sıralarının boş kalması için hangi suçu işledi?" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ve uluslararası topluma, İsrail ordusunun Gazze'deki soykırımının durdurulması ve Filistin halkına karşı benzer suçların tekrarlanmaması için derhal müdahale edilmesi çağrısında bulunuldu.

Eğitim Bakanlığının önceki açıklamasına göre, İsrail ordusu Gazze'de Ekim 2023'ten temmuz ayına kadar 20 bin 51'den fazla öğrenci ile 532'den fazla öğretmeni öldürdü.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının verilerine göre ise ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1622 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 878 kişi de yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı ise 74 bin 653'e yükselmiş, 176 binden fazla kişi de yaralanmıştı.

İsrail ordusu, soykırıma varan saldırılarında Gazze'deki sivil altyapının neredeyse yüzde 90'ını yerle bir ederken, Birleşmiş Milletler, Gazze'de yeniden imarın 71,4 milyar dolar tutucağı tahmininde bulunmuştu.

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