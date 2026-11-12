Emine Erdoğan'dan COP31 Liderler Zirvesi açılışına ilişkin paylaşımı

Emine Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde dün başlayan COP31 Liderler Zirvesi'ne ilişkin sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından kesit ve programdan görüntüler yer aldı.
Paylaşımında, COP31'in "Diyalog, Uzlaşı, Aksiyon" temasını hatırlatan Emine Erdoğan, "COP31, toprağı, suyu ve insan hayatını koruyan adımlarla anlam kazanacak." ifadesini kullandı.
Diyalog, Uzlaşı, Aksiyon! COP31, toprağı, suyu ve insan hayatını koruyan adımlarla anlam kazanacak. #COP31Türkiye ????COP31 Liderler Zirvesi Açılış Programı https://t.co/qVFWIVdkNT— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) November 12, 2026