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TRT Haber 12.11.2026 12:50

COP31 Genel Kurulu'nda Filistin'e büyük onur

COP31 Başkanı ve Bakan Murat Kurum, sıra kendisine gelen Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa’yı Filistin ve Gazze’ye destek mesajlarıyla kürsüye davet etti. Mustafa, genel kurul salonunda ayakta alkışlanırken Kurum’a sarılarak teşekkür etti.

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'nda oturum sırası gelen Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa'yı anonsuyla onurlandırdı.

Kurum anonsunda, "Sayın Cumhurbaşkanımız da dün bu kürsüde çok güçlü bir konuşma yaparak dünyaya çok açık bir hakikati bir kez daha hatırlatmış oldu. Bir kez daha ifade edelim; Türkiye her zaman Filistin’in yanındadır, Gazze’nin yanındadır, dün de yanındaydık, bugün de yanındayız, yarın da Filistinli Gazzeli kardeşlerimizle birlikte hareket edeceğiz. İstiyoruz ki; Antalya'dan yükselen ses, iklim adaletsizliğine de vicdanın sessizliğine de 'dur' diyen ses olsun." ifadelerine yer verdi.

Filistin için alkış

Başbakan Muhammed, Anadolu Genel Kurul Salonu'nda ayakta alkışlandı. Konuşmasını tamamlayan Muhammed, Bakan Kurum'a sarılarak teşekkürlerini iletti.

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COP31 Filistin Devleti Gazze Murat Kurum
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