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Dünya
AA 12.11.2026 14:06

Nvidia CEO'sunun ilişki yaşadığı iş insanının eski şirketinden ABD ile işbirliği

Nvidia CEO’sunun ilişki yaşadığı Çinli iş insanının eski şirketi Megaspeed konuyla ilgili soruşturmalarda ABD makamlarıyla işbirliği yapılacağını bildirdi.

Nvidia CEO'sunun ilişki yaşadığı iş insanının eski şirketinden ABD ile işbirliği

Singapur merkezli teknoloji şirketi Megaspeed'den yapılan açıklamada, ABD ihracat kontrol yasalarına uyma yükümlülüğünün son derece ciddiye alındığı vurgulandı.

Açıklamada, "Megaspeed, ABD hükümetiyle yapıcı ve şeffaf bir şekilde çalışmaya kararlıdır." ifadesi kullanıldı.

Nvidia Yönetim Kurulu, 8 Kasım'da yaptığı açıklamada, Huang'ın yabancı istihbarat faaliyetinin hedefi olduğuna ilişkin haberlerin ardından bağımsız soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

The New York Times gazetesinde yayımlanan haberlerde, Huang ile yakın ilişkisi bulunduğu belirtilen Megaspeed'in eski yöneticisi Alice Huang'ın Çin istihbaratı adına faaliyet gösterdiği ve Pekin yönetimine bilgi aktardığı öne sürülmüştü.

Nvidia CEO'su Jensen Huang ise çalışanlarına gönderdiği mesajda eşine sadık kalmadığını belirterek, şirketin yönetim kurulunun başlattığı bağımsız soruşturmayı desteklediğini ve tam işbirliği yapacağını bildirmişti. Huang, "Nvidia'yı korumaya ve ABD'nin ulusal güvenliğini desteklemeye kararlıyım." ifadesini kullanmıştı.

Bu gelişmelerin ardından Nvidia hisseleri, 9 Kasım'da yüzde 4,27 değer kaybederek günü 178,67 dolardan tamamlamıştı.

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