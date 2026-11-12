COP31 süresince Antalya'da yeni tedbirler alındı

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, tedbirler kapsamında EXPO Bulvarı'nın Turizm Yolu ile kesiştiği kavşaktaki 6 Nolu Kapama Noktası'ndan itibaren güzergah, organizasyon kapsamında kullanılmak üzere COP31 görselleriyle giydirilmiş servis otobüslerinin (shuttle) geçişine açık olacak.

EXPO Bulvarı üzerinde ikametgahı veya iş yeri bulunanların araçları dışındaki araçların güzergahı kullanmasına izin verilmeyecek.

Ağır tonajlı araçlar ve yolcu taşımacılığına yönelik de kısıtlamalar getirildi.

Bu kapsamda ağır tonajlı araçlar, şehirler arası otobüsler, yolcu taşımacılığı yapan yarım otobüsler ile 3 bin 500 kilogramın üzerinde yük taşıyan kamyonetler, 06.00-22.00 saatlerinde Alanya'dan Serik yönüne Taşağıl Köprülü Kavşağı ayrımından itibaren D-400 kara yolunu ve Antalya kent merkezine geliş güzergahını kullanamayacak.

Valilik açıklamasında, tedbirlerin kent genelinde trafik akışının düzenli ve güvenli sağlanması, organizasyon süresince yaşanabilecek yoğunluğun en aza indirilmesi amacıyla alındığı belirtildi.