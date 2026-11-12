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Gündem
TRT Haber 12.11.2026 15:23

TBMM'ye sunuldu: GSS prim borçları silinecek

AK Parti, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarının silinmesini de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

TBMM'ye sunuldu: GSS prim borçları silinecek

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarının silinmesini de içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Teklifle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na geçici hükümler ekleniyor.

Buna göre, 2026 yılında götürü bedel üzerinden hizmet alım sözleşmesi yapılmış kamu üniversitesi sağlık hizmeti sunucularının Sosyal Sigortalar Kurumuna (SGK) 31 Aralık 2026'ya kadar bu sözleşme kapsamında verdikleri tedavi hizmetlerine ilişkin toplam tahakkuk tutarının götürü bedel sözleşme tutarından düşük olması durumunda, aradaki fark terkin edilecek.

Terkin edilen tutar, Bakanlık bütçesine bu amaçla tahsis edilecek ödenekten karşılanacak. Bu hükme ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak SGK tarafından belirlenecek.

Düzenlemeye göre, 1 Ocak 2017'den önceye ait olup ödenmemiş genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek. Bu hükmün yayımlandığı tarihe kadar söz konusu süreler için ödenmiş primler iade ve mahsup edilmeyecek.

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