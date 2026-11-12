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Gündem
AA 12.11.2026 16:19

Bakan Gürlek: Yakalama kararı bulunan kişilerin adalet önüne çıkarılması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz

Adalet Bakanı Akın Gürlek, kırmızı bültenle aranan "yeni nesil organize suç örgütü" elebaşı Sercan Sayal'ın Türkiye'ye iadesine ilişkin, "Hiçbir sınırın suçla mücadelede kararlılığımıza engel olmasına izin vermeyecek, haklarında yakalama kararı bulunan kişilerin adalet önüne çıkarılması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Bakan Gürlek: Yakalama kararı bulunan kişilerin adalet önüne çıkarılması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Yunanistan Adalet Bakanı Yorgos Floridis ile 1 Eylül'de gerçekleştirdiği görüşmede, sınır aşan organize suçlarla mücadele ve suçluların iadesine ilişkin süreçleri ele aldığını, ülkeye teslimleri beklenen kişilere yönelik talepleri ilettiğini hatırlattı.

116 suç kaydı bulunan örgüt elebaşı Türkiye'ye getirildi
116 suç kaydı bulunan örgüt elebaşı Türkiye'ye getirildi

Süreçte emeği geçen Adalet Bakanlığı ilgili birimlerine ve İçişleri Bakanlığı'na teşekkür eden Bakan Gürlek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Bu görüşmede iadesini gündeme getirdiği kişilerden biri olan, "tasarlayarak öldürme, nitelikli yağma ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma" gibi suçlardan hakkında 116 ayrı aranma kaydı bulunan ve kırmızı bültenle uluslararası düzeyde aranan Sercan Sayal'ın, Yunanistan'dan Türkiye'ye tesliminin sağlandığını belirten Gürlek, şunları kaydetti:

"Ülkelerimiz arasındaki adli işbirliğinin somut bir sonucu olan bu gelişmeye sağladıkları yapıcı katkılar dolayısıyla Sayın Floridis'e ve Yunanistan makamlarına teşekkür ediyorum. Hiçbir sınırın suçla mücadelede kararlılığımıza engel olmasına izin vermeyecek, haklarında yakalama kararı bulunan kişilerin adalet önüne çıkarılması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Süreçte emeği geçen Adalet Bakanlığımızın ilgili birimlerine ve İçişleri Bakanlığımıza teşekkür ediyorum."

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Adalet Bakanlığı Akın Gürlek Kırmızı Bülten
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