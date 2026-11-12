Jensen Huang Nvidia CEO'luğundan istifa etti

Jensen Huang'ın, Singapur merkezli Megaspeed veri merkezi yöneticisi ve ABD istihbaratının Çin ajanı olduğundan şüphelendiği Alice Huang ile yakın ilişkisi ulusal güvenlik endişelerini beraberinde getirdi.

Çarşamba günü New York Times'da yer alan haberlerde, Huang'ın kendi şirketinde çalışan ve kendisine bağlı olan bir başka üst düzey yöneticiyle daha ilişki yaşadığı öne sürüldü.

Megaspeed şirketi ise yaptığı açıklamada, ABD ihracat kontrol yasalarına uyum sağlama yükümlülüklerini son derece ciddiye aldığını ve ABD hükümetiyle tamamen şeffaf bir şekilde iş birliği yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Şirket cephesindeki yankılar

Yaşanan gelişmelerin ardından küresel ölçekte en değerli şirketler arasında yer alan Nvidia'nın hisseleri, Perşembe günü borsa açılışı öncesi yüzde 10 oranında değer kaybetti.

Şirket yönetimi, ulusal güvenliği veya Nvidia sırlarını tehlikeye atacak herhangi bir bulguya rastlanmadığını ancak soruşturmanın tüm iddiaları titizlikle inceleyeceğini duyurdu.

Çin ile ilişkiler ve ihracat denetimleri

Skandalın odağındaki Megaspeed, daha önce gelişmiş Nvidia çipi sevkiyatlarıyla ilgili iddialarla karşı karşıya kalmıştı.

Şirket, ABD Ticaret Bakanlığı Sanayi ve Güvenlik Bürosu ile iş birliği yaptıklarını ve çip envanterini doğrulamak üzere ABD'li bir hukuk bürosuyla anlaştıklarını bildirdi.

Şirketin mali verileri de dikkat çekerken, toplam varlıklarının 2023 sonundan 2024'e kadar yaklaşık 90 kat artarak 3 milyar dolara ulaştığı görüldü.