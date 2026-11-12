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Dünya
AA 12.11.2026 16:23

Trump: İran ile anlaşmaya ihtiyacımız yok

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın parasını ve Hürmüz Boğazı'nı aldıklarını savunarak "İran ile anlaşmaya ihtiyacımız yok. O günler çoktan geçti." değerlendirmesinde bulundu.

Trump: İran ile anlaşmaya ihtiyacımız yok

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İran ile anlaşmaya ihtiyacımız yok. O günler çoktan geçti. (İran'ın) Parasını, yüz milyonlarca dolarını ve (Hürmüz) Boğazı'nı aldık." ifadesini kullandı.

Öte yandan, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'e Demokratların yönettiği şehir ve eyaletlerdeki "yolsuzluk ve suç meselelerine odaklanması" talimatı verdiğini aktaran Trump, Minnesota, California, Illinois gibi eyaletlerde "yolsuzluk" olduğunu öne sürdü.

Trump, "Her ay milyarlarca dolar çalınıyor." ifadesini kullanarak "suç faaliyetlerinin düzeltilmesiyle bütçenin dengeleneceğini ve Demokrat liderlerin kanında yolsuzluk olduğunu" savundu.

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ABD Donald Trump Hürmüz Boğazı İran
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