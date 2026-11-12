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Dünya
AA 12.11.2026 17:05

Musk, Nvidia Üst Yöneticisi Huang'ı işe almanın "onur olacağını" söyledi

SpaceX'in kurucusu Elon Musk, "Çinli bir casusla ilişki yaşadığı iddialarına" konu olan ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang'ı işe almanın kendisi için "onur olacağını" belirtti.

Musk, Nvidia Üst Yöneticisi Huang'ı işe almanın "onur olacağını" söyledi

Musk, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin bir gönderiye cevap verdi.

"Elon, lütfen Jensen'ı işe al." şeklindeki bir mesajı yanıtlayan Musk, "Bu benim için onur olurdu." ifadesini kullandı.

Musk'ın paylaşımı, Nvidia yönetim kurulunun Huang'ı görevden almayı değerlendirdiğine ilişkin basında çıkan haberlerin ardından geldi.

Nvidia CEO'sunun Çin ajanı olduğu öne sürülen kişiyle ilişkisi

NYT gazetesinin 29 Ekim'de yayımladığı haberde, Nvidia CEO'su Huang'a yakın olduğu belirtilen Çinli iş insanı Alice Huang'ın Pekin'e istihbarat amacıyla "bilgi sızdırdığı" öne sürülmüştü.

ABD'li çip üreticisi Nvidia, şirketin kurucusu ve CEO'su Jensen Huang'ın yabancı istihbarat faaliyetinin hedefi olduğuna ilişkin haberlerin ardından bağımsız soruşturma başlatacağını duyurmuştu.

Jensen Huang, Nvidia çalışanlarına gönderdiği e-posta mesajında ailesine ve çalışma arkadaşlarına özür borçlu olduğunu ifade ederek, şirketin yönetim kurulunun başlattığı bağımsız soruşturmayı desteklediğini belirtmişti.

Pekin yönetimi, Huang'ın Çin adına istihbarat topladığı değerlendirilen Çinli iş insanı Alice Huang'la ilişkisi olduğuna dair ABD medyasına yansıyan iddiaları reddetmiş, bunları Çin'e karşı "karalama kampanyası" olarak nitelendirmişti.

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ABD Casusluk Elon Musk
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