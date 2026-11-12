Çok Bulutlu 11.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 12.11.2026 17:26

AB Komisyonu üyesinden işgalci İsrail'in hastane saldırısına soruşturma çağrısı

AB Komisyonu üyesi Lahbib, işgalci İsrail'in Gazze'deki Nasır Hastanesi'ne saldırısına ilişkin bağımsız ve tarafsız soruşturma çağrısı yaptı.

AB Komisyonu üyesinden işgalci İsrail'in hastane saldırısına soruşturma çağrısı

Lahbib, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından İsrail'in, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesine düzenlediği saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Hastanelerin uluslararası insancıl hukuk kapsamında korunduğunu ve hedef alınmaması gerektiğini vurgulayan Lahbib, "Siviller korunmalıdır. Hesap verebilirliğin sağlanması adına ivedi, bağımsız ve tarafsız soruşturma yürütülmesi çağrısında bulunuyorum." ifadesini kullandı.

İsrail ordusunun gece saatlerinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan Nasır Hastanesini bombalaması sonucu biri çocuk, biri doktor olmak üzere 6 Filistinli hayatını kaybetmiş, en az 30 kişi yaralanmıştı.

 

AB Komisyonu üyesinden işgalci İsrail'in hastane saldırısına soruşturma çağrısı

ETİKETLER
Avrupa Birliği Gazze İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
AB: Gelecek haftalar Rusya'nın savaşı sona erdirme istekliliği için belirleyici olacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:27
Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 53 ülkeden Gazze çağrısı
18:08
İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine karadan ve havadan saldırılarını sürdürüyor
18:03
İran Ordusu: Hürmüz Boğazı'nda 2 petrol tankeri deniz mayınına çarparak alev aldı
17:47
Obezite tanısında boy-kilo hesabı değişiyor
17:29
ABD'de F-35 uçaklarına ait yaklaşık 17 bin yedek parçanın Pentagon sisteminde kayıtlı olmadığı belirtildi
17:25
AB: Gelecek haftalar Rusya'nın savaşı sona erdirme istekliliği için belirleyici olacak
İstanbul'da günlük yaşam
İstanbul'da günlük yaşam
FOTO FOKUS
COP31 Zirvesi dünyaya TRT ile ulaşıyor
COP31 Zirvesi dünyaya TRT ile ulaşıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ