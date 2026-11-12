ABD'de F-35 uçaklarına ait yaklaşık 17 bin yedek parçanın Pentagon sisteminde kayıtlı olmadığı belirtildi

GAO, Pentagon'un milyarlarca dolar değerindeki F-35 savaş uçaklarına ait yedek parça kayıtlarına ilişkin rapor yayımladı.

Raporda, F-35 programında, ABD Hava Kuvvetleri ve Deniz Piyadelerinin yanı sıra uluslararası kullanıcıların yararlandığı ortak bir yedek parça envanterinin bulunduğu aktarıldı.

2019'dan bu yana gerçekleştirilen denetimlerde, programın envanter yönetiminde çok sayıda eksiklik tespit edildiği vurgulanan raporda, "Savunma Bakanlığı, F-35 parçaları konusunda hesap verebilirliği sağlama ve sürdürme konusunda çok az ilerleme kaydetti." ifadesi kullanıldı.

Raporda, Pentagon'un kayıtlarının "güncelliğini yitirmiş, hatalı ve eksik" olduğunun altı çizildi.

Envanterde, Mart 2026 itibarıyla yaklaşık 31 milyar dolar değerinde 26 milyon yedek parça bulunurken, değeri 2,5 milyar dolara çıkabileceği bildirilen yaklaşık 17 bin parçanın Pentagon'un sisteminde kayıtlı olmadığının belirlendiği kaydedilen raporda, önceki denetimlerde ortaya çıkan sorunların da henüz çözüme kavuşturulamadığına işaret edildi.

Raporda, GAO'nun 2023'te yayımladığı rapora göre bir ana yüklenici firmanın, 2018-2022 döneminde değeri 85 milyon doları aşan 1 milyondan fazla F-35 yedek parçasının takibini kaybettiği belirtilerek, bu parçaların durumunun henüz belirlenemediği bildirildi.

Aralık 2025 tarihli veri setindeki kayıtların yaklaşık yüzde 6'sında F-35 parçalarının değerinin 0,01 dolar veya daha düşük gösterildiği, bunun da veri hatalarına işaret edebileceği aktarılan raporda, Pentagon'un kayıtlarının takip ve mali raporlama açısından güvenilir olmadığı kaydedildi.